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Военно-промышленный курьер

Российский «Аллигатор» станет «Супераллигатором»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.

Ка-52М - это полностью переработанная версия разведывательно-ударного Ка-52. Машину оснастили новым вооружением, прицельной системой и композитной броней. Среди специалистов Ка-52М уже получил прозвище Супераллигатор. Эксперты считают, что у аппаратов конструкторских бюро «Миля» и «Камова» есть свои ниши - оба вертолета обязательно будут доведены до серии и поступят в войска, пусть и в разное время.

Поэтапный план по тестированию новых бортовых систем и вооружения модернизированного Ка-52М уже составлен, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе.

По требованию военных у Супераллигатора усилили бронирование. Обновлен будет и бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет. В свой арсенал Ка-52М получит дальнебойные боеприпасы «Гермес-А», способные поражать цели на расстоянии 15–20 км. А также управляемые противотанковые «Вихрь-М» с дальностью до 8 км - их уже использовали в Сирии.

Для эффективного применения новых ракет глубокой модернизации подвергнется многоканальная прицельная система ГОЭС-451. На ее доработку выделено около полумиллиарда рублей. Планируется увеличить дальность обнаружения и распознавания целей при помощи оптики и радара вертолёта днём и ночью, в любую погоду.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Гермес
Ка-52
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