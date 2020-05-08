Российский «Аллигатор» станет «Супераллигатором»

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.

Ка-52М - это полностью переработанная версия разведывательно-ударного Ка-52. Машину оснастили новым вооружением, прицельной системой и композитной броней. Среди специалистов Ка-52М уже получил прозвище Супераллигатор. Эксперты считают, что у аппаратов конструкторских бюро «Миля» и «Камова» есть свои ниши - оба вертолета обязательно будут доведены до серии и поступят в войска, пусть и в разное время.

Поэтапный план по тестированию новых бортовых систем и вооружения модернизированного Ка-52М уже составлен, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе.

По требованию военных у Супераллигатора усилили бронирование. Обновлен будет и бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет. В свой арсенал Ка-52М получит дальнебойные боеприпасы «Гермес-А», способные поражать цели на расстоянии 15–20 км. А также управляемые противотанковые «Вихрь-М» с дальностью до 8 км - их уже использовали в Сирии.

Для эффективного применения новых ракет глубокой модернизации подвергнется многоканальная прицельная система ГОЭС-451. На ее доработку выделено около полумиллиарда рублей. Планируется увеличить дальность обнаружения и распознавания целей при помощи оптики и радара вертолёта днём и ночью, в любую погоду.