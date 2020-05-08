Корветы получают шапку-невидимку

В Санкт-Петербурге спущена на воду надстройка для корвета «Строгий».

«Конструкция выполнена из современных композиционных материалов. В сочетании с архитектурой она обеспечивают радиолокационную скрытность корабля и значительно снижает массу корпуса при увеличении полезного объема помещений», - сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ).

Корвет проекта 20380 «Строгий» строится на заводе «Северная верфь». В середине мая надстройку отбуксируют туда, затем начнутся работы по ее установке и монтажу.

СНСЗ изготовил уже 11 композитных надстроек для корветов проектов 20380 и 20385. Это корабли ближней морской зоны, вооруженные пусковой установкой на восемь крылатых ракет «Калибр». В перспективе к ним добавятся гиперзвуковые «Цирконы», отмечает РГ.