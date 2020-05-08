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ЦАМТО

Вооруженные силы Греции получат в лизинг БЛА "Херон"

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IAI Heron. Израильский дальний разведчик, самый продаваемый на данный момент. Первый полёт совершил в 1994 году, состоит на вооружении более 10 стран. Размах крыла 16,6 метра, длина 8,5 метров, максимальный взлётный вес 1150 кг, максимальная скорость 240
IAI Heron. Израильский дальний разведчик, самый продаваемый на данный момент. Первый полёт совершил в 1994 году, состоит на вооружении более 10 стран. Размах крыла 16,6 метра, длина 8,5 метров, максимальный взлётный вес 1150 кг, максимальная скорость 240 км/ч, радиус действия в автономном режиме до 1000 км, продолжительность полёта до 46 часов.
Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 7 мая. Генеральный директор МО Израиля генерал-майор Уди Адам и гендиректор по оборонным инвестициям и вооружениям ВС Греции генерал-лейтенант Теодорос Лагиос подписали соглашения о передаче в лизинг БЛА "Херон".

Из-за пандемии COVID-19 соглашение было завизировано цифровыми подписями. Стоимость программы пока не раскрывается.

В рамках соглашения Министерство обороны Израиля предоставит Греции комплект БЛА "Херон" производства компании Israel Aerospace Industries (IAI) в конфигурации для применения на море сроком на 3 года с правом его выкупа после завершения периода лизинга.

По сообщениям греческих СМИ, два БЛА будут применяться для расширения возможностей по ведению разведки и послужат фактором сдерживания для Турции, которая применяет беспилотные системы в Эгейском море вблизи границы двух стран.

Комплексы "Херон" уже приняты на вооружение ВС Израиля и ВМС ряда других стран мира. Система "Херон", оснащенная для применения в любое время суток и сложных метеоусловиях, оборудована морской РЛС, электронно-оптическими датчиками, средствами спутниковой связи. Комплекс может использоваться для морского патрулирования, защиты морских и сухопутных границ, поддержки поисково-спасательных операций, управления операциями по ликвидации последствий стихийных бедствий и др.

Ранее возможности БЛА "Херон" уже были продемонстрированы в Греции. Как сообщал ЦАМТО, в 2018 году впервые появилась информация о планах ВС Греции взять в лизинг 7 БЛА "Херон" в рамках трехлетнего контракта на сумму 35,5 млн. евро. Предполагалось, что 16,5 млн. евро будут выплачены в первый год действия соглашения и по 9,5 млн. евро в течение двух последующих. Тем не менее, проект не был реализован из-за недостатка средств.

В пресс-релизе IAI отмечается, что соглашение с Грецией является успешным применением модели лизинга, продвигаемой компанией в различных регионах мира. Со своей стороны, Министерство обороны Израиля оказывает помощь компании IAI в реализации этой концепции.

По словам начальника Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) бригадного генерала Яира Куласа, военное ведомство Израиля рассчитывает подписать дополнительные соглашения с Грецией, а также с другими европейскими партнерами, помогая им в решении проблем безопасности во время пандемии и в последующий период.

Как заявлено, по состоянию на текущий момент беспилотные летательные аппараты производства компании IAI поставлены заказчикам из 50 стран, а их общий налет превысил 1,8 млн. часов.

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Греция
Израиль
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