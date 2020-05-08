Третью ДЭПЛ проекта 209/1400Mod по прибытию в Египет встретили военно-морским парадом

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Третья дизель-электрическая подводная лодка немецкого проекта 209/1400mod - S 43 из состава ВМС Египта 5 мая прибыла в Александрию, совершив переход из германского Киля. Об этом сообщает Министерство обороны Египта.

ДЭПЛ S43 под бортовым номером "867" проекта 209/1400mod была передана в состав ВМС Египта 9 апреля этого года на верфи в германском Киле, после чего 14 апреля вышла в самостоятельный переход в Александрию. Встреча подлодки ознаменовалась военно-морским парадом, в котором участвовали почти все главные силы египетского флота.

Как сообщается, командование ВМС на подходе к Александрии устроило подводной лодке торжественную встречу, в которой приняли участие все действующие подводные лодки ВМС Египта (две проекта 209/1400Mod германской постройки и две китайской постройки проекта 033), оба универсальных десантных корабля типа Mistral, фрегат FFG 1001 Tahya Misr французской постройки типа FREMM, фрегаты F 911 Taba и F 916 Alexandria (из состава ВМС США типа Oliver H. Perry) и все четыре малых ракетных корвета американской постройки проекта Ambassador Mk IV (типа S. Ezzat). На полетной палубе каждого из двух египетских УДК находились по шесть вертолетов - по три Boeing AH-64D Apache и по три Ка-52.

Как ранее сообщалось, всего египетский флот заказал четыре подводные лодки проекта 209/1400Mod. С учетом прибывшей в Александрию S43 три субмарины уже находятся в Египте, последняя находится в достройке в германском Киле.

ТТХ: Длина подлодки — 62 м, ширина — 6,2 м, водоизмещение — ок. 1400/1600 т, скорость хода в подводном положении - 21,5 уз. в надводном - 11 узлов, дальность плавания — 11 тыс. миль, экипаж — 30 чел.

На вооружении: ПКР UGM-84 "Гарпун" и торпеды DM2A4 (восемь 533-мм торпедных аппаратов).

Предполагается, что подлодки будут обеспечивать безопасность и охрану границ в Средиземном и Красном море, а также Суэцком канале.