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Военное обозрение

6-й флот США «не заметил российского сопровождения» в ходе арктических противолодочных учений

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Источник изображения: Фейсбук/6 флот ВМС США

В Соединённых Штатах Америки публикуют фотографии совместных учений военно-морских сил США и Великобритании в арктических широтах. В маневрах участвуют надводные корабли и подводные лодки двух государств, причём американскую сторону, как ранее сообщало «ВО», представляют корабли так называемого Европейско-Африканского командования 6 флота ВМС.

Полный надводный состав манёвров, которые проходят в Норвежском и Баренцевом морях – неподалёку от морских границ России: американские боевые корабли «Портер», «Дональд Кук», DDG-80 «Рузвельт», вспомогательное судно T-AOE-6 Supply, а также фрегат королевских ВМС Британии «Кент».

Фотографии, как сообщается, свидетельствуют о том, что «во время сосредоточения кораблей на выбранном боевом курсе никакого сопровождения со стороны военно-морской техники иностранных государств, включая России, не было».

Источник изображения: Фейсбук/6 флот ВМС США

Это заявление высмеяли пользователи в США, отметив, что командование само же объявило о проведение противолодочных учений в арктических широтах.

"Получается, что если корабли ВМС Британии и ВМС США никакого сопровождения не заметили, значит, сами учения можно считать провальными. Ведь их самих там точно заметили".

Действительно, отсутствие надводных кораблей в непосредственной близости от той самой американо-британской эскадры вовсе не означает, что учения остались без наблюдения. Особенно если учесть, что свои арктические маневры корабли США и Британии сознательно решили провести фактически в зоне постоянного боевого дежурства Северного флота России.

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Страны
Великобритания
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Проекты
Арктика
Военные учения
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