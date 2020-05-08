В Польше принято решение о закупке БТР «Росомаха»

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Расчеты противотанковых комплексов (ПТРК) из состава подразделений польской армии получат собственные средства передвижения. Как сообщает портал janes.com, Министерство обороны Польши приняло решение о закупке колесных бронетранспортеров Rosomak-S (Росомаха).

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о планах закупки 60 колесных бронетранспортеров Rosomak-S в безоружной версии специально для перевозки расчетов ПТРК. Планируется, что контракт на поставку машин с компанией Rosomak SA (дочерней компанией Polska Grupa Zbrojeniowa) будет подписан до конца этого года. Планируемые к поставке бронетранспортеры будут специально модифицированы под выполнение задач по перевозке ПТРК. Каждая машина должна вмещать в десантный отсек два расчета ПТРК, две пусковых установки Spike LR и восемь ракет.

Сроки поставки бронетехники не сообщаются.

Колесный бронетранспортер Rosomak-S (Росомаха) является польской версией транспортного средства AMV, созданного финским предприятием Patria Vehicles Oy. Patria стала победителем тендера, который закончился в декабре в 2002 года. В 2003 году было подписано соглашение на поставку почти 1 тысячи боевых машин, сборка которых производится на польских предприятиях. На базе финской Patria AMV в Польше создано целое семейство бронемашин различного назначения. Название "Росомаха" было выбрано в результате конкурса, объявленного в журнале "Новая Военная Техника" (Nowa Technika Wojskowa).