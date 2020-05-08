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ТАСС

Создание спутника "Ангосат-2" передали разработчику "Глонассов" от РКК "Энергия"

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Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску
Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску.
Источник изображения: РКК "Энергия"

Спутник создадут для Анголы взамен вышедшего из строя "Ангосат-1"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Работы по созданию и запуску спутника связи "Ангосат-2" для Анголы на замену вышедшему из строя аппарату "Ангосат-1" переданы "Информационным спутниковым системам" им. М. Ф. Решетнева (ИСС). Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которая раньше занималась данным заказом, за 2019 год.

"В ходе исполнения работ инозаказчик выставил требование о передаче работ по созданию и запуску космического аппарата "Ангосат-2" от ПАО "РКК "Энергия" в АО "ИСС им. академика М. Ф. Решетнева", - говорится в отчете.

Согласно документу, в ИСС также передаются все права и обязанности по заявлению, поддержанию и оформлению прав на орбитально-частотные присвоения. Кроме того, РКК "Энергия" перечислит этому предприятию полученные, но неизрасходованные при работе над спутником денежные средства.

"Совет директоров ПАО "РКК "Энергия" принял к сведению, что в результате сделки по передаче работ <…> группой будет дополнительно отнесено на прочие расходы в 2020 году примерно 7,8 млрд рублей", - указано в отчете.

О спутнике "Ангосат-1"

Телекоммуникационный спутник "Ангосат-1" был запущен 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат". 27 декабря после отделения от разгонного блока со спутником пропала связь. Попытки ее восстановить предпринимались до середины января 2018 года, пока аппарат не ушел из зоны прямой радиовидимости с территории России, после чего он был признан ангольской стороной неработоспособным.

В то же время в РКК "Энергия" сообщили, что Россия и Ангола договорились о создании спутника связи "Ангосат-2" взамен утраченного аппарата. Также российская сторона предоставит Анголе частотные ресурсы в С- и Ku-диапазонах для выполнения функции связи, пока будет вестись работа над новым спутником.

В конце января заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Дубик, выступая в Госдуме, напомнил, что ангольская сторона выбирала будущего изготовителя аппарата из двух предприятий - РКК "Энергия" и "Информационных спутниковых систем" им. академика М. Ф. Решетнева (ИСС).

ИСС являются разработчиком и изготовителем навигационных спутников "Глонасс", спутников для ретрансляции "Луч", аппаратов связи "Луч" и других.

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Фрегат РБ
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