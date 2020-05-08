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Известия.ru

Глава ФСВТС заявил о продолжении переговоров с Турцией по С-400

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Россия обсуждает с Турцией состав и сроки поставки дополнительной партии комплексов С-400. Об этом журналистам рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю», — цитирует «РИА Новости» его интервью журналу «Национальная оборона».

30 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что сделка с Россией по покупке С-400 приостановлена из-за коронавируса, однако позже этот процесс продолжится.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США заняли менее жесткую позицию по отношению к тому, что Турция закупает у России С-400, отметив, что Вашингтон просит дать обещание не вводить в эксплуатацию российские ЗРК.

20 января сообщалось, что вместе с комплексом С-400 «Триумф» Россия поставила Турции более 120 зенитных ракет. В декабре 2019 года турецкий лидер заявил о нежелании отказываться от С-400 по требованию американских властей.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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ФСВТС РФ
Персоны
Трамп Дональд
Шугаев Дмитрий
Эрдоган Реджеп
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