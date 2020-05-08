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Российская газета

Золотов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

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Военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации в эти майские дни персонально поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в войсках правопорядка. Под патронажем Росгвардии 449 ветеранов. Для них по месту их проживания росгвардейцы проводят концертные программы "Парад у дома ветерана" и вручают подарки.


Конечно же, директор Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов обратился с поздравлением к участникам Великой Отечественной войны.

В первую очередь глава ведомства напомнил, что в далеком мае 1945 года началась эра Поколения Победителей, наследниками которой все мы сегодня являемся.

"Именно советский солдат поставил точку в самой кровопролитной за всю историю человечества войне, сокрушив нацизм и фашизм. Именно советский народ в кратчайшие сроки сумел возродить из руин страну, ставшую одним из мировых центров науки, культуры и образования. Именно воины-фронтовики и труженики тыла заложили те нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые мы сегодня передаем своим детям и внукам", - сказал директор Росгвардии.

Генерал армии Виктор Золотов сказал, что военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, вдохновленные примером Поколения Победителей и, оставаясь преемниками славных традиций, успешно противостоят современным угрозам обществу и государству.

Главнокомандующий подчеркнул, что три четверти века назад солдаты и офицеры войск правопорядка стояли насмерть в Брестской крепости и в Сталинграде, героически обороняли Москву и Ленинград, принимали активное участие в партизанском движении на оккупированных врагом территориях, а в победном 45-м году именно воинам-дзержинцам было доверено почетное право бросить штандарты и знамена поверженной фашистской армии к подножию Мавзолея.

В обращении к ветеранам директор Росгвардии особо отметил, что в борьбе с гитлеровскими захватчиками советский народ заплатил самую высокую цену.

"Тысячи скорбных монументов и обелисков по всей стране еще долгие годы будут напоминать нам о многомиллионных жертвах, которыми оплачена Победа в Великой Отечественной войне. Вечная память всем, кто пал на полях сражений, умер от ран и голода, не дождался освобождения в концлагерях.

Пока память о Поколении Победителей живет в наших сердцах, 9 мая остается не только главным государственным праздником, но и самым священным днем в истории российского государства", - подчеркнул генерал армии Виктор Золотов.

Директор Росгвардии пожелал ветеранам и участникам Великой Отечественной войны здоровья, благополучия и долголетия: "Низкий поклон вам за ваши ратные и трудовые подвиги во имя свободы и независимости нашей Родины. В этот юбилейный праздник, наполненный и скорбью, и радостью, я хочу пожелать всем нам мира, спокойствия и добра. Быть достойными продолжателями славных созидательных традиций Поколения Победителей. С праздником! С Днем Великой Победы!".


Михаил Фалалеев

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Россия
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Росгвардия
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