Использование военными РФ Интернета и общение со СМИ под запретом

Президент России Владимир Путин ужесточил Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ от 2007 года. Теперь военнослужащим запрещено распространять информацию о своей и чужой принадлежности к ВС. Им также нельзя иметь при себе средства связи, с помощью которых можно хранить или распространять через интернет различные материалы и данные геолокации.

К тому же грубым проступком будет считаться размещение сведений о других военнослужащих и членах их семей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина о внесении изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года опубликован на официальном интернет-порталеправовой информации, отмечает Газета.Ру.

Военнослужащим также запретили разглашать данные о тех, кто был уволен с военной службы, членах их семей или их родителях. В частности, нельзя распространять информацию, позволяющую определить местонахождение этих людей в определенный период. Еще один запрет - о разглашении информации о дислокации или передислокации органов военного управления.

Военным также нельзя иметь при себе электронные изделия бытового назначения, на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации. Их запрещают носить во время боевых действий, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, пресечения международной террористической деятельности за пределами России, несения боевого дежурства, а также участия в учениях или походах кораблей.

Ряд изменений был внесен и в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил России. В частности, начальнику караула, его помощникам, разводящему и часовому теперь нельзя не только использовать личные средства связи, но и иметь при себе электронные изделия бытового назначения, если в них могут храниться или с их помощью можно распространять через интернет материалы и данные геолокации. Такой запрет относится и к соблюдению порядка в караульном помещении.

Он распространяется, в том числе, на контролеров военной полиции, находящихся в карауле при гауптвахте, а также на конвойных и выводного при охране и сопровождении содержащихся на гауптвахте военнослужащих.