Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву

СМИ США смоделировало сброс термоядерной бомбы на Москву

Журналист американского издания We are the Mighty с помощью общедоступного компьютерного симулятора представил, что могло бы произойти, если бы на Москву сбросили 100-мегатонную бомбу. В его статье указывается, что взрыв уничтожил бы не только город, но и близлежащие регионы. Пострадать от этого могли бы также Европа и сами Соединенные Штаты.

Американское издание We are the Mighty в материале о физике Эдварде Теллере, который разрабатывал термоядерное оружие, на примере Москвы продемонстрировало возможные последствия применения 100-мегатонной бомбы.

Для этого автор публикации Логан Най использовал общедоступный компьютерный симулятор Nukemap.

С его помощью было установлено, что при взрыве «царь-бомбы» в центре Москвы уничтожен был бы не только сам город, но и прилегающие к нему регионы. Радиоактивные осадки выпали бы на расстоянии около 1,5 тыс. км от эпицентра.

Как рассказал автор статьи, Теллер хотел создать супермощную бомбу, но после многолетних исследований в начале 1950-х годов власти США решили, что практического смысла в таких разработках нет. В Вашингтоне обратили внимание, что в случае использования термоядерного оружия против СССР может произойти радиоактивное заражение в том числе Западной Европы и Соединенных Штатов. По этой причине Теллеру предложили заниматься другими проектами.

Журналист отметил, что одной создаваемой Теллером бомбы было бы достаточно, чтобы уничтожить целые страны, например Великобританию, Францию, Германию или Северную и Южную Кореи.

"Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие. В конце концов, наши ядерные арсеналы достаточно большие, чтобы уничтожить мир несколько раз. Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?" - подчеркнул автор статьи.

Осенью прошлого года конструктор космических систем, политолог, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил радиостанции «Говорит Москва», что испытания мощнейшей в мире советской термоядерной АН602 («Царь-бомба») состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.

Конструктор отметил, что «Царь-бомба» «была не нужна - и это знал Хрущев». «Он согласился провести эти испытания только по настоянию Сахарова, которому очень хотелось ее рвануть», - подчеркнул собеседник радиостанции. По его словам, команда Сахарова конкурировала с другой, создавшей оружие меньшей мощности.

Так политолог прокомментировал публикацию испанского издания La Vanguardia,. Хрущев-младший согласился с журналистами, отметив, что бомбу «признали абсолютно в военном смысле непригодной».

«Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает», - пояснил сын бывшего генсека.

La Vanguardia писало, что мощнейшая в мире советская термоядерная АН602 была бесполезной. Как указали журналисты, использование в реальной войне оружия с внушительными габаритами затрудняло необходимость транспортировки на дальние расстояния.

Также журналисты отметили еще один недостаток АН602: при ее взрыве большая часть энергии ушла бы в космос.

Как добавили в La Vanguardia, Советский Союз, создавая подобное оружие, хотел запугать западные страны и скрыть свое отставание от них в технологиях. По мнению журналистов издания, АН602 была «масштабным блефом».

Взрыв 50-мегатонной термоядерной авиационной бомбы АН602 состоялся в октябре 1961 года. Это произошло на высоте около 3,9 тыс. метров относительно уровня моря над Новой Землей.

Оружие считается мощнейшим из всех когда-либо испытанных человеком.

Советский физик-теоретик Андрей Сахаров известен тем, что проводил исследования по ядерному оружию и управляемому термоядерному синтезу. Кроме того, он работал в области космологии и физики элементарных частиц. После Второй мировой войны ученый активно разрабатывал ядерное оружие, в частности, проект гигантской торпеды Т-15 («Царь-торпеды»), несущей термоядерный заряд к берегам США. Этот проект стал предшественником российского «Статус-6» - ядерного подводного беспилотника «Посейдон».

Помимо того, физик предложил механизм генерации барионной асимметрии Вселенной и объяснил возникновение неоднородности распределения вещества в ранней Вселенной.

В 1975 году Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

Кристина Сизова