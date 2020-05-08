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ЦАМТО

Состоялось совещание по вопросу валидации во Вьетнаме сертификата типа вертолета Ми-171А2

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

ЦАМТО, 7 мая. В режиме видеоконференции состоялось трехстороннее установочное совещание по вопросу валидации во Вьетнаме сертификата типа вертолета Ми-171А2 с участием Росавиации, Службы гражданской авиации Вьетнама (CAAV) и АО "НЦВ Миль и Камов" – разработчика вертолета.

Стороны обменялись информацией о нормативной базе и стандартах в области сертификации и летной годности, обсудили технические вопросы и подтвердили намерение продолжить совместную работу по проекту, направленному на продвижение российских вертолетов Ми-171А2 на вьетнамский рынок. Подписан протокол.

Ранее, 13 марта 2020 года, Росавиацией и CAAV было подписано рабочее соглашение по вопросам летной годности, нацеленное на поддержку и упрощение валидации экспортируемой во Вьетнам российской авиационной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Росавиации.

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Проекты
2020-й год
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