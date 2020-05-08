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Российская газета

Старый советский БТР-152 замечен в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

В Сирии у правительственных сил замечен БТР-152. Эти редкие в данной горячей точке боевые машины не часто попадают в объективы фотокамер. Местные силовики продолжают использовать их для выполнения различных специальных задач.

По разным источникам, с начала 60-х годов из Советского Союза было получено около полутысячи бронетранспортеров такой модели. Они активно участвовали в войне 1967 года, позже их использовали в сражениях октября 1973 года. Принимали они участие и в событиях в соседнем Ливане.

Несмотря на известные недостатки, такие как отсутствие бронированной крыши и не слишком хорошая проходимость по пересеченной местности, БТР-152 зарекомендовали себя как простые и надежные машины.

Правда, уже в начале 70-х годов их стали заменять на более совершенные четырехосные советские БТР-60, а затем и на чехословацкие ОТ-64 SKOT.

В результате оставшиеся БТР-152, всего более трех сотен, были в основном выведены на базы хранения, где и находились до начала гражданской войны.

В ходе достаточно интенсивных боевых действий сражавшиеся с террористами правительственные войска понесли ощутимые потери в бронетехнике, в том числе легкой. Поэтому было решено "реанимировать" складированную матчасть, и БТР-152 получили вторую жизнь. Машины подвергались минимальной переделке: например, на некоторые устанавливали сразу по три 7,62-мм пулемета СГМБ. В основном они использовались для охранных функций и должны были прикрывать огнем и защищать броней военнослужащих.

В настоящее время сирийцы эксплуатируют БТР-82А, БТР-80, "Тигры", однако находится работа и для бронированных ветеранов - БТР-152.


Алексей Моисеев

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Страны
Ливан
Сирия
Словакия
Продукция
БТР-60
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
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