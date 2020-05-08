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Военное обозрение

В Казахстане запустили производство боеприпасов к стрелковому оружию

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Источник изображения: АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг»

В Казахстане запущена первая очередь нового патронного завода, рассчитанного навыпуск боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского государственного АО Национальная Компания "Казахстан инжиниринг".

Новый патронный завод открылся 5 мая этого года в Карагандинской области Казахстана. Как говорится в сообщении, реализацию проекта патронного завода ведет ТОО "Steel Manufacturing. Сообщается, что это будет современное, высокотехнологичное предприятие, отвечающее международным стандартам производства стрелковых боеприпасов.

В компании "Казахстан инжиниринг" заявили, что запуск нового патронного завода позволит Казахстану закрыть потребность в стрелковых боеприпасах для силовых структур республики, избавив Казахстан от импорта патронов и раскроет экспортный потенциал.

Как пишет блог bmpd, соглашение о создании в Казахстане современного производства боеприпасов для стрелкового оружия мощностью 30 млн. патронов в год было заключено в 2016 году. Первоначально планировалось введение в эксплуатацию первой очереди завода еще в 2017 году, но запуск прошел со значительным опозданием.

В настоящее время на предприятии запущена в производство только линия по производству пистолетных патронов калибра 9Х18 мм. Линии по производству патронов калибра 5,45Х39, 7,62Х39 и 7,62Х54 планируется запустить позже. Как ранее заявлялось, особенностью нового патронного завода станет специализация на выпуске боеприпасов с латунной гильзой.

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Страны
Казахстан
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