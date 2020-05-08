В России испытали беспилотники для борьбы с коронавирусом

Аппараты могут фиксировать нарушения самоизоляции, распылять антисептики

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В России провели испытания беспилотников для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Национального исследовательского центра (НИЦ) "Институт им. Жуковского".

"НИЦ "Институт им. Жуковского" провел испытания функциональных возможностей беспилотных авиационных систем при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, в испытаниях участвовали беспилотники для видеомониторинга в режиме реального времени, а также беспилотники для распыления антисептических растворов и оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.

"Результаты испытаний показали, что применение данных беспилотных авиационных систем может позволить существенно повысить: эффективность решения задач по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции на территории лесопарковых зон; эффективность проведения санитарной обработки сложных крупноразмерных объектов; эффективность доведения информации до граждан в силу своей специфики", - сказали в пресс-службе.