США выделили деньги на четвёртую «Америку»

Американский флот наращивает численность авианосных кораблей. Вчера, 6 мая, портал navyrecognition.com сообщил о том, что ВМС США подписали контракт с компанией Huntington Ingalls Industries на поставку материалов для постройки корабля LHA 9.

LHA 9, пока не получивший официального названия, станет четвёртым «десантником» типа Ameriса. Головной корабль USS Аmeriса (LHA 6) был принят на вооружение в октябре 2014 года. Второй — Tripoli (LHA 7) — передан в состав ВМС США и до конца года поступит на вооружение. Третий — Bougainville (LHA 8) — был заложен в марте прошлого года.

Десантный корабль типа Ameriса Источник изображения: navyrecognition.com

Эти боевые единицы числятся как десантные корабли, хотя фактически являются лёгкими авианосцами. В составе надводных сил Корпуса морской пехоты корабли типа Americа должны заменить уже выведенные в резерв универсальные десантные корабли типа Tarawa. Всего на вооружение американских ВМС планируют принять 12 кораблей типа Americа.

Длина кораблей типа Ameriса составяет более 257 м, водоизмещение — 45 700 т. Экипаж насчитывает свыше 1000 человек, ещё порядка 2000 десантников смогут разместиться во внутренних отсеках. Базовое авиакрыло корабля состоит из 12 конвертопланов -22, 5 истребителей F-35B, 4 вертолётов -1Z, 4 вертолётов ΜΗ-53, а также 2 вертолётов UΗ-1. При использовании десантного корабля в качестве лёгкого авианосца его авиакрыло будет состоять из 22 истребителей F-35B.