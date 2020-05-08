Мощные взрывы прогремели на авиабазе в Мисурате

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара атаковали базу в Мисурате авиационную, принадлежащую Правительству национального согласия (ПНС).

The explosion and fires have become out of control as 2 more deposit we’re hit by shrapnel form the targeted one’s after the 6 airstrikes via #LNA Airforce in #Misrata #Libya ( so much money gone up in flames by the way Turkish lira / $ 7.20 ) pic.twitter.com/jHpNS3yUy6 — M.LNA (@LNA2019M) May 6, 2020

В результате удара начались пожары, а затем последовали многочисленные мощные взрывы различных боеприпасов. В Сети появилось большое количество фото и видеоматериалов, демонстрирующих происходящее на военном объекте.

Практически одновременно с этими драматическими событиями были обнародованы спутниковые фотографии с одного из египетских военных аэродромов. На нем замечены шесть многоцелевых истребителей Mirage 2000.

Некоторые источники утверждают, что боевые самолеты, якобы, принадлежат ВВС Объединенных арабских эмиратов, и именно они могли принимать участие в ударах по целям ПНС. При этом никаких убедительных доказательств не приводится.

Известно, что Египет имеет на вооружении около двух десятков таких французских крылатых машин. Эта техника была получена АРЕ еще в середине 80-х годов и интенсивно эксплуатируется до сих пор.

Также вовлеченные в конфликт стороны продолжают применять друг против друга боевые беспилотные летательные аппараты. Недавно сообщалось, что из Турции в Ливию переброшены БПЛА ANKA-S, обладающие лучшими тактико-техническими характеристиками по сравнению с понесшими большие потери Bayraktar TB2.

Алексей Брусилов