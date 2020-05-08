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ЦАМТО

В состав ВВС Нигерии возвращен вертолет Ми-35П

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Ми-35П
Боевой вертолет Ми-35П.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 7 мая. Командование ВВС Нигерии объявило о состоявшейся на базе 115-й группы специальных операций в Порт-Харкорте церемонии возвращения в боевой состав транспортно-боевого вертолета Ми-35П (б.н. NAF-530).

Вертолет, вышедший из строя в июне 2016 года, был возвращен в состав ВВС после ремонта и восстановления, которые были выполнены национальными предприятиями. Как отмечается, передача вертолета состоялась через месяц после возвращения в боевой состав самолета "Альфа Джет".

На мероприятии также было заявлено о вводе в строй мастерской по пошиву защитной одежды, построенной компанией NAF Investment Limited (NAFIL), которая с момента начала работы 3 апреля 2020 года уже выпустила около 40 тыс. масок для лица и 450 средств индивидуальной защиты (СИЗ) для оказания помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

По заявлению командующего ВВС маршала авиации Садика Абубакара, проведение ремонта вертолета свидетельствует о том, что ВВС Нигерии добились значительного прогресса в наращивании мощностей по обслуживанию авиатехники. В прошлом большая часть подобных работ выполнялась за рубежом по значительно более высокой стоимости. Начиная с 2015 года, ВВС Нигерии провели восстановление и техническое обслуживание нескольких типов самолетов, включая C-130H, "Альфа Джет" и L-39ЗА.

Как сообщал ЦАМТО, в 1999 году ВВС Нигерии приобрели в России 6 вертолетов Ми-35П. Все машины были поставлены в 2000 году (б.н. NAF-530 - NAF-535).

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Страны
Нигерия
Россия
Продукция
Alpha Jet
C-130
Ми-35
Проекты
2020-й год
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