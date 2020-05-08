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Экипаж гидрографического судна Северного флота "Ромуальд Муклевич" провел исследования в Кольском заливе

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Ромуальд Муклевич
Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».
Источник изображения: Korabli.eu

ЦАМТО, 7 мая. Экипаж гидрографического судна "Ромуальд Муклевич" завершил недельный карантин на рейде главной базы Северного флота – Североморска. Заболевших среди личного состава не выявлено.

После отработки плановых мероприятий в морских полигонах флота 7 мая судно придет в основной пункт базирования – поселок Мишуково на западном берегу Кольского залива.

Во время стоянки на карантине гидрографы провели серию исследований и научных экспериментов в Кольском заливе. Впервые за много лет была выполнена многосерийная океанографическая станция, в ходе которой были получены данные об изменениях свойств воды на различных глубинах.

Во время перехода гидрографического судна "Ромуальд Муклевич" по Балтийскому, Северному, Норвежскому и Баренцеву морям в полном объеме были опробованы установленные морские средства навигации и океанографии. Кроме того, гидрографы выполнили попутные исследования, такие как съемка рельефа дна способом маршрутного промера (около 2 тыс. км) и разовая дрейфовая океанографическая станция (было выполнено пять мероприятий). Также были проведены исследования спутниковых и радионавигационных систем и инструментальная оценка рельефа дна.

Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" прибыло на Северный флот из Кронштадта после ремонта и модернизации. С помощью нового оборудования оно способно проводить полный спектр океанографических исследований в Арктике и заниматься поиском затонувших объектов на дне моря, при съемке его рельефа.

Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" было построено на судоверфи в Гданьске в 1990 году. С 1991 года действует в составе гидрографической службы Северного флота. Имеет полное водоизмещение 3450 т при длине в 85,6 м. Скорость полного хода составляет 15 узлов. Дальность плавания на экономичном ходу (12 уз.) – 11000 миль. Автономность судна по запасам топлива и продовольствия составляет 45 суток, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Норвегия
Проекты
Арктика
СФ
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