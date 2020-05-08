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В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»

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Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может оказываться уязвимым для противника, пишет The National Interest.

В США напомнили, что боевая машина, подобно российскому действующему танку Т-90М «Прорыв», оснащена элементами комплекса активной защиты «Афганит», который якобы не обеспечивает защиту на достаточно близких расстояниях.

Таким образом в The National Interest обсудили апрельское заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, согласно которому российские военные испытали танк Т-14 «Армата» в Сирии.

В апреле украинское консалтинговое агентство Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

В августе 2018 года в The National Interest написали, что «Афганит», дополненный «инновациями и невиданными ранее системами», является секретным оружием Т-14 «Армата».

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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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2 комментария
№1
08.05.2020 02:01
Лента.сру...украинское консалтинговое агентство...журнал для домохозяек "Бурда"...Вестник садовода...Какие ещё идиоты не высказались по танковой теме?!..)
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№2
08.05.2020 05:20
Цитата
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может оказываться уязвимым для противника, пишет The National Interest.

Вот радость-то для "партнеров"! :)

Танк - это такой оружие (был, по крайней мере - что будет дальше неясно), что повышение "неуязвимости" выше "разумного уровня" практически всегда снижало боевую ценность танка. Просто потому, что "излишняя нейязвимость" ВСЕГДА достигалась за счет важных боевых возможностей.
Renault FT-17, БТ-n, T(PzKpfW)-II/III/IV, Sherman, Т-34, Т-64, ... -практически все "этапные" и успешные танки НИКАК не претендовали на неуязвимость выше "относительной".
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