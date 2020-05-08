В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»

№2

Цитата

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» в некоторых случаях может оказываться уязвимым для противника, пишет The National Interest.

Вот радость-то для "партнеров"! :)Танк - это такой оружие (был, по крайней мере - что будет дальше неясно), что повышение "неуязвимости" выше "разумного уровня" практически всегда снижало боевую ценность танка. Просто потому, что "излишняя нейязвимость" ВСЕГДА достигалась за счет важных боевых возможностей.Renault FT-17, БТ-n, T(PzKpfW)-II/III/IV, Sherman, Т-34, Т-64, ... -практически все "этапные" и успешные танки НИКАК не претендовали на неуязвимость выше "относительной".