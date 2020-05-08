Новые прицелы обеспечат точность первого выстрела

Дислоцированное в Карачаево-Черкесии подразделение 49-й общевойсковой армии получило крупную партию современных коллиматорных прицелов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. В отличие от типичных оптических приспособлений такие приборы лишены эффекта увеличения - они предназначены для ведения точного огня на короткой и средней дистанции из автоматов и ручных пулемётов в любое время суток.

Как отмечают военные, коллиматорные устройства необходимы в ходе манёвренного боя, операций в тесных помещениях и стрельбы из неустойчивых положений. Эксперты считают, что российская промышленность достигла серьёзных успехов в совершенствовании прицельных комплексов для отечественного стрелкового оружия.

«Прицеливание выполняется по прицельному знаку сетки, изображение которого находится в так называемой видимой бесконечности. Подсветка прицельной сетки в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником», - говорится на сайте военного ведомства.

Ожидается, что применение коллиматорных прицелов позволит значительно сократить время на подготовку военнослужащих к стрельбе и увеличить точность первого выстрела.