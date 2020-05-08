Трамп предпочитает держать Иран в подвешенном состоянии

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию S.J. Res. 68, которая предписывала прекратить использование вооруженных сил в военных действиях против Ирана.

Об этом, как передает РИА «Новости», заявил сам глава Белого дома.

«Это была очень оскорбительная резолюция, внесенная демократами в рамках их стратегии победы на выборах (в конгресс) 3 ноября путем разделения Республиканской партии. Те немногие республиканцы, которые голосовали за нее, сыграли им на руку», - сказал президент.

Он уверен, что резолюция конгресса основывается на «неверном понимании фактов и закона» и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была «полностью разрешена (американским) законом».

Резолюцию в марте поддержало большинство конгрессменов. До этого в феврале ее одобрил сенат, где большинство принадлежит республиканцам, а не демократам, как в палате представителей.

Командующий силами спецназначения «Кодс» в составе КСИР бригадный генерал Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара на территории международного аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что иранский генерал был убит в ходе воздушной операции ВС США.