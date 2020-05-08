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От ударов противника российская оборонка прописала антибиотик

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские артиллеристы получат сверхточные станции разведки «Пенициллин».

Первые электронные комплексы поступят в войска уже в следующем году. Новинка оборудована специальными сверхчувствительными звуковыми датчиками, а также тепловизорами и видеокамерами. 

Это позволит за несколько секунд определить не только координаты, откуда был выпущен снаряд, но даже тип артсистемы, открывшей огонь. После этого позиции противника в режиме реального времени наносят на электронную карту и уничтожают ответным ударом. Эксперты отмечают, что новейшая техника радикально повысит эффективность российской артиллерии.

Принципиальное решение о начале поставок комплексов разведки АЗК 1Б76 «Пенициллин» уже принято, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Планируется, что сначала аппаратура начнет поступать в артиллерийские полки и бригады Сухопутных войск, затем станции пополнят арсенал береговых ракетно-артиллерийских войск ВМФ России.

Пока в ВС есть только один комплекс «Пенициллин». В этом году он поступил в учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратове. Офицеры-инструкторы, которые со следующего года будут обучать экипажи работе с новой техникой, уже подготовлены. После сдачи экзаменов и всех необходимых нормативов расчеты получат новую технику и отправятся в войска.

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Военные учения
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