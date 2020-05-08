Пентагон рассказал об экспериментах на секретном космоплане

X-37B уже в шестой раз за последние 10 лет будет выведен на околоземную орбиту

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США собирается провести ряд экспериментов на борту беспилотного космоплана X-37B, который уже в шестой раз за последние 10 лет будет выведен на околоземную орбиту. Об этом рассказала в среду министр ВВС США Барбара Баррет, выступая на видеоконференции, которая была организована общественной организацией Space Foundation, занимающейся популяризацией космических исследований.

Она отметила, что космоплан X-37B будет вновь выведен на орбиту с секретной миссией 16 мая с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. "На его борту будет проведено больше экспериментов, чем во время предыдущих полетов X-37B", - подчеркнула министр. Так, впервые будет установлен и использован служебный модуль для проведения исследований для NASA и Пентагона.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства собирается изучить влияние радиации и других явлений на образцы семян и растений, употребляемых в пищу. Еще один эксперимент будет проведен при поддержке исследовательской лаборатории ВМС США. Он подразумевает "преобразование солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, а затем будет изучена передача этой энергии на Землю", пояснила министр.

В рамках миссии также будет запущен в космос разработанный Академией ВВС США небольшой спутник FalconSat-8, на котором будет проведено пять отдельных экспериментов.

"Каждый запуск представляет собой значительную веху и шаг вперед в плане того, как мы стремительно создаем, испытываем и развертываем космические системы", - заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд, который также участвовал в конференции. Реймонд и Баррет не рассказали о том, как долго продлится шестая миссия.

Прошлые миссии

Запуск ракеты "Атлас-5" будет осуществлен для реализации миссии в интересах Космических сил США. При этом курирует проект спецподразделение ВВС США, занимающееся и разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, который должен превосходить по своим характеристикам самолет В-2 Spirit. Информация о приборах, установленных на борту Х-37В, в том числе о содержимом грузового отсека, засекречена.

Первый полет космоплана, начавшийся в апреле 2010 года, продолжался 225 дней. Второй - 468 дней (с марта 2011 года по июнь 2012 года), третий - 675 дней (с декабря 2012 года по октябрь 2014 года). Во время четвертой миссии, завершившейся 7 мая 2017 года, аппарат кружил над Землей уже 717 дней 20 часов и 42 минуты. Пятая миссия стала рекордной по продолжительности: Х-37B приземлился 27 октября прошлого года на взлетно-посадочную полосу Центра космических полетов им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, проведя на орбите 780 дней. В общей сложности космопланы - а в строй было введено по меньшей два таких аппарата - провели на орбите 2865 дней.

Под завесой тайны

Корпорация Boeing приступила к созданию X-37B в 1999 году под эгидой NASA. В 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС.

Аппарат имеет взлетную массу почти 5 тонн, достигает 8,9 м в длину, 2,9 м в высоту. Размах его небольших треугольных крыльев составляет 4,5 м. Он оборудован панелями солнечных батарей, которые при развертывании на орбите служат источником электроэнергии. Весь полет и приземление проходят в автоматическом режиме.

Согласно информации, распространенной ранее Пентагоном, космоплан предназначен для функционирования на высотах от 200 до 750 км. Он способен быстро менять орбиты и маневрировать. Эксперты считают, что космоплан может выполнять разведзадачи, доставлять небольшие грузы в космос, удобен для испытаний новых приборов, которые можно применять, к примеру, на спутниках-шпионах. Ряд специалистов видит в X-37B прототип будущего космического перехватчика, позволяющего инспектировать и при необходимости выводить из строя вражеские спутники, а, может быть, и наносить ракетно-бомбовые удары с орбиты. Пентагон это отрицает, указывая, что X-37B - всего лишь "платформа для проверки новых технологий".