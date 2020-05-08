Ростех наращивает производство ультрафиолетовых воздухоочистителей

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Радиоэлектронные технологии" в четыре раза нарастил производство ультрафиолетовых воздухоочистителей в Ульяновске, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Бактерицидные ультрафиолетовые воздухоочистители (рециркуляторы РБУ) с помощью вентиляторов затягивают воздух в корпус устройства и обрабатывают его мощными УФ-лампами. Благодаря этому методу болезнетворные микроорганизмы разрушаются на молекулярном уровне", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, производством аппаратов занимается Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, входящее в концерн.

"Для удовлетворения спроса производственные мощности АО "УКБП" были существенно увеличены: теперь предприятие выпускает около 1000 рециркуляторов в месяц. Заключены контракты на поставку оборудования по всей России", - отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, слова которого приводят в пресс-службе.

Генеральный директор концерна Николай Колесов в свою очередь отметил, что УКБП увеличил в четыре раза выпуск всей медицинской продукции. К ней относятся также дозаторы для внутривенных вливаний, ультразвуковые ингаляторы, специализированная медицинская мебель