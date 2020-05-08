Войти
Интерфакс-АВН

Ростех наращивает производство ультрафиолетовых воздухоочистителей

247
0
+1
Стенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Радиоэлектронные технологии" в четыре раза нарастил производство ультрафиолетовых воздухоочистителей в Ульяновске, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Бактерицидные ультрафиолетовые воздухоочистители (рециркуляторы РБУ) с помощью вентиляторов затягивают воздух в корпус устройства и обрабатывают его мощными УФ-лампами. Благодаря этому методу болезнетворные микроорганизмы разрушаются на молекулярном уровне", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, производством аппаратов занимается Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, входящее в концерн.

"Для удовлетворения спроса производственные мощности АО "УКБП" были существенно увеличены: теперь предприятие выпускает около 1000 рециркуляторов в месяц. Заключены контракты на поставку оборудования по всей России", - отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, слова которого приводят в пресс-службе.

Генеральный директор концерна Николай Колесов в свою очередь отметил, что УКБП увеличил в четыре раза выпуск всей медицинской продукции. К ней относятся также дозаторы для внутривенных вливаний, ультразвуковые ингаляторы, специализированная медицинская мебель

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБП
КРЭТ
Ростех
Проекты
Медицина
Похожие новости
09.11.2017
Свободное ношение оружия
28.08.2014
КРЭТ на ТВМ и «Оборонэкспо» 2014
08.07.2014
Заметки с HeliRussia 2014
10.06.2013
КРЭТ создал пилотажно-навигационный комплекс для ТУ-204СМ
07.06.2013
КРЭТ консолидировал 94,7% Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, купив крупный пакет акций за 1,425 млрд рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.05 06:15
  • 1
Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня
  • 08.05 06:07
  • 25
Зеленский против: Киев отказался вести переговоры с Донбассом
  • 08.05 05:20
  • 2
В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»
  • 08.05 03:54
  • 1
В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"
  • 08.05 03:53
  • 37
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 08.05 02:23
  • 13
Как вернуть себе Победу?
  • 08.05 01:57
  • 1
Не годны: в армию США не пустят переболевших COVID-19
  • 08.05 01:47
  • 1
Затронет и Европу: СМИ США рассказало о сбросе бомбы на Москву
  • 08.05 01:34
  • 1
Прибалтики не останется: в Совфеде описали войну России и США
  • 07.05 23:18
  • 4
Новейшие санитарные бронеавтомобили "Линза" получат военнослужащие в Сибири в 2020 году
  • 07.05 23:07
  • 2
Путин присудил премию им. Жукова создателям управляемых снарядов для РСЗО "Торнадо-С"
  • 07.05 22:06
  • 23
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 07.05 21:28
  • 3
Омское подразделение Ростеха «перепутало» Т-34 с японским танком
  • 07.05 21:09
  • 3
Пакистан предпочел Россию в качестве места модернизации танков Т-80УД украинского производства - СМИ
  • 07.05 15:25
  • 1
Кабмин отсрочил установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021г