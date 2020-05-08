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Российская газета

Второй носитель "Посейдонов" планируют спустить на воду в конце июня

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Атомную подводную лодку проекта 09851 "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня нынешнего года. Эта субмарина - второй носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Более конкретной даты пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.

"РГ" уже писала о спуске на воду первого носителя "Посейдонов" - атомной подводной лодки "Белгород". Это произошло 23 апреля 2019 года.

Военно-морскому флоту "Белгород" планируют передать в сентябре нынешнего года. По неподтвержденным данным, АПЛ сможет нести до шести беспилотных аппаратов "Посейдон". Кстати, за высокие тактико-технические показатели на Западе "Посейдоны" уже назвали торпедами Апокалипсиса и машинами Судного дня.

Атомную подводную лодку "Хабаровск" строят на Севмаше, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию.


Светлана Цыганкова

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Компании
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