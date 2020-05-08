С-400: для чего Ираку российские ЗРК и что мешает заключению сделки

Власти Ирака рассматривают возможность приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил сразу целый ряд и российских, и зарубежных СМИ. Впрочем, пока еще сделка не заключена.

Желание иракского руководства обзавестись современными ЗРК связано с потребностью усовершенствования системы противовоздушной обороны страны. В свое время Ирак являлся одним из главных покупателей советского вооружения: покойный Саддам Хусейн заботился о том, чтобы оснастить свою армию самым эффективным оружием и на военные расходы не скупился.

Свержение Саддама Хусейна в результате американо-иракской войны на долгие годы превратило Ирак в страну, подконтрольную США. Однако сейчас иракское руководство все больше стремится к обозначению суверенитета своей страны. Одним из лучших подтверждений тому станет диверсификация каналов поставки оружия, о чем заявил представитель Комитета парламента Ирака по безопасности и обороне Бадр аль-Зияди.

По мнению иракского политика, страна не может ориентироваться исключительно на развитие связей с Западом, ей необходимо сотрудничать и с «восточным лагерем», под которым Зияди, судя по всему, понимает как Россию, так и Китай. Однако сама потребность в приобретении ЗРК С-400 вызывает вопросы. Ведь сейчас на территории Ирака дислоцируется внушительный контингент американских войск.

Несколько дней назад весь мир облетела информация: США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot. Американцы собираются разместить их на военной базе Айн-аль-Асад в провинции Анбар. Руководитель Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи прямо заявил, что переброска Patriot в Ирак будет осуществлена с целью перехвата иранских ракет в случае их возможного запуска по американским военным объектам или нефтяным месторождениям стран Персидского залива. Но в Ираке заявляют, что разрешение американцам на размещение ЗРК на своей территории не давали. Таким образом, не очень и доверяют в Багдаде американским системам противовоздушной обороны, отсюда и идея приобретения ЗРК С-400.

Российские зенитные ракетные комплексы привлекают иракцев не только своими техническими характеристиками. Иракские военные отмечают, что полк ЗРК С-400 фактически является самодостаточной единицей и способен самостоятельно выполнять задачи по защите воздушного пространства страны.

Вероятно, примером для Ирака послужило и приобретение С-400 его соседом Турцией. С Анкарой, как известно, у Багдада отношения далеко не из лучших. Возможно, что именно против турецкой авиации иракское руководство и рассчитывает использовать С-400. Ведь Ираку, как и любой другой стране, нужно быть готовым к защите своих границ. Мало того, турецкая авиация часто нарушает воздушные границы Ирака, нанося удары по объектам курдских вооружённых формирований.

Кто сегодня, помимо Турции, угрожает границам Ирака?

У ИГ (запрещено в России) и других радикальных группировок авиации, против которой могли бы быть использованы С-400, нет. С Сирией отношения вполне нейтральные. А вот если говорить о Турции, то здесь как раз и нужны свои средства ПВО. Ведь американцы вряд ли будут оборонять иракские территории от своего союзника по НАТО, а Турция, как уже было отмечено, неоднократно нарушала и продолжает нарушать территориальную целостность Ирака, в том числе и вторгаясь в его воздушное пространство.

Кстати, американская сторона уже забеспокоилась по поводу возможной покупки С-400. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ не преминул предупредить иракское руководство о возможных последствиях в случае приобретения у России зенитных ракетных комплексов. О том, что США, а также Израиль, пытаются заставить Багдад отказаться от реализации идеи покупки С-400, говорил и цитировавшийся нами выше Зияди.

Но позиция США, если верить словам иракского политика, не станет препятствием для того, чтобы Ирак развивал военно-техническое сотрудничество с Россией, Китаем и другими странами. К тому же, если, сообразно плану Дональда Трампа, американские войска все же покинут Ирак, то страна лишится даже той малой пользы, которую получала от американского военного присутствия. Ведь войска США на иракской территории служили своего рода гарантией от агрессии со стороны соседей.

Впрочем, говорить о реальном контракте на покупку С-400 пока еще преждевременно. В Багдаде слишком сильно проамериканское лобби, а иракские власти, в отличие от того же Реджепа Эрдогана, не чувствуют себя столь уверенными, чтобы идти против Вашингтона.

Наконец, не стоит забывать и о том, что Ирак, в отличие от Турции, страна куда менее стабильная и на ее территории находятся американские войска. Не исключен факт попадания ЗРК С-400 в руки как американцев – для изучения в своих целях, так и террористов – в этом случае последствия могут быть весьма непредсказуемыми. Поэтому не факт, что и Россия, несмотря на очевидную финансовую выгоду, согласится с Ираком, если последний заявит о готовности к подписанию контракта.