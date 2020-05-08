В Киеве предложили НАТО разработать стратегию сдерживания России в черноморском регионе

Киев. 7 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина готова вместе с НАТО присоединиться в разработке совместных мер по защите черноморского региона и борьбы с Covid-19, заявляет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко отметил, что Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Кроме того, Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера по результатам видеоконференции с послами стран-членов альянса и представительством НАТО на Украине.

Пристайко также отметил активное участие Украины в деятельности альянса, направленной на преодоление пандемии коронавируса.

"Украина готова присоединиться к международным усилиям в разработке универсальных мер для гражданской, военной и экономической сфер с целью преодоления последствий пандемии и смягчения экономических результатов карантина. Двигаясь к членству в НАТО, Украина с радостью помогает нашим партнерам в сфере стратегических авиаперевозок. Украинские самолеты активно помогают с доставкой медицинских грузов в рамках программы SALIS", - отметил он.