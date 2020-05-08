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Российская газета

Госпиталь для выздоравливающих от коронавируса строят в парке "Патриот"

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Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

В четверг в подмосковном парке "Патриот" планируют ввести в строй военный госпиталь, оперативно развернутый в павильоне "А" Конгрессно-выставочного центра. Там по просьбе областного руководства будут размещать выздоравливающих от новой коронавирусной инфекции.

Накануне замминистра обороны Тимур Иванов доложил главе ведомства Сергею Шойгу, что развернута работа в четырех секциях центра общей площадью 80 тысяч квадратных метров. Два павильона по 400 койко-мест уже полностью оборудованы. Определен график введения всех площадок в строй. Для павильона "А" - это 7 мая. Павильон "В" еще на 400 койко-мест должен заработать 8 числа. Павильон "С" -10 мая. В павильоне "D", где при необходимости можно будет развернуть реанимационное отделение на 200 пациентов, сейчас готовятся к подводке медицинских газов, в том числе кислорода.

Иванов сказал, что до середины мая госпиталь для выздоравливающих в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на 1420 койко-мест будет полностью готов к работе.

Замминистра также доложил, что с 25 апреля специалисты военно-строительного комплекса и подразделения Железнодорожных войск возводят новую лечебницу в Воронеже. Этот объект будет семнадцатым в списке новых медицинских центров, которые Минобороны строит по всей стране по поручению президента РФ. Причем госпиталь в Воронеже как бы внеплановый. Его возведением военные занялись после того, как с соответствующей просьбой к главе государства на одном из совещаний обратился губернатор области.

Тимур Иванов доложил министру обороны, что на сегодняшний день общий процент готовности этого объекта - 10 процентов. В его строительстве участвуют 376 человек и 66 единиц техники. Работы ведутся круглосуточно, с опережением графика. Уже завершается заливка фундаментной плиты, строители начали устанавливать и монтировать металлоконструкции будущей лечебницы. Одновременно идет контрактация по основному медицинскому оборудованию и специализированным материалам для госпиталя в Воронеже.

"Это - 200-коечный типовой объект. Точно такие же мы построили в Подольске и завершаем в Хабаровске. Окончание работ в Воронеже спланировано до 1 июля текущего года", - уточнил замминистра.


Юрий Гаврилов

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Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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