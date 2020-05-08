В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Ракетно-космический центр «Прогресс» готов создать российскую многоразовую ракету. Об этом заявил гендиректор РКЦ Дмитрий Баранов в интервью ТАСС, опубликованном 7 мая.

«С учетом накопленного на сегодняшний день опыта РКЦ «Прогресс» готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью», — сказал он.

По словам Баранов, разработка ракеты на метановом двигателе с многоразовой ступенью ведется с 2015 года. Вопрос массового совершенства такого носителя будет решаться «за счет оптимального распределения силовых элементов в конструкции ступени», а также зависит от параметров двигательной установки. В верхних ступенях рассматривается применение композиционных материалов при изготовлении топливных баков.

Кроме того, РКЦ в инициативном порядке прорабатывает новый космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) со сверхвысоким разрешением. По словам Баранова, в перспективе на основе платформы «Аист» рассматривается создание малых космических аппаратов ДЗЗ в оптическом диапазоне со сверхвысоким разрешением до 0,4 м и радиолокационного аппарата с разрешением меньше 1 м.

«Для предстоящих лунных миссий и полетов в дальний космос в планах госкорпорации «Роскосмос» создание КА (космического аппарата. — Ред.), способного летать за пределы магнитосферы Земли», — сообщил Баранов, добавив, что «Прогресс» готов рассмотреть возможность участия в проекте.

Ранее в январе Баранов заявил о готовности РКЦ начать создание ракеты-носителя «Союз-6». По его словам, «Прогресс» может вести работы, требуется лишь техническое задание от заказчика — корпорации «Роскосмос».