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Военное обозрение

В США началось производство новой версии ПТРК Javelin F-Model (FGM-148F)

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Источник изображения: topwar.ru

В США стартовало производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, получивших название Javelin F-Model (FGM-148F). Об этом сообщила пресс-служба компании Lockheed Martin.

В пресс-релизе, размещенном на сайте компании, говорится, что выпуск новой версии противотанкового комплекса начат объединенным предприятием Javelin, учрежденным компаниями Lockheed Martin и Raytheon Rockets & Defense, (дочернее предприятие Raytheon Technologies). По имеющейся информации, Пентагон разместил заказ на производство 45 тыс. новых ракет Javelin.

О возобновлении испытаний новой версии ракет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148F сообщалось весной 2017 года, после приостановки, продлившейся почти год из-за возникших проблем с новой боевой частью ракеты. В конце января 2019 года Пентагон разместил первый заказ на новую версию ПТРК Javelin, оплатив производство 2100 комплексов со сроками поставки в 2020 году.

Как ранее сообщалось, Javelin FGM-148F является новой модификацией Javelin FGM-148 и отличается от нее новой универсальной боевой частью. В компании заявляют, что новая боеголовка несет в себе два типа зарядов: один - для уничтожения динамической защиты танка, а второй - для пробития основной брони. Также, благодаря наличию осколочной боевой части, новые ракеты способны эффективно поражать живую силу противника, легкобронированные цели и разрушать укрытия. Кроме того, новый Javelin имеет меньшую массу, чем предыдущие модификации.

Разработка ПТРК Javelin ведется в несколько этапов. Новая модификация FGM-148F является вторым этапом, на третьем и четвертом этапе разработки компания будет работать над уменьшением массы и стоимости комплекса.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
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