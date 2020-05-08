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ТАСС

Роскосмос планирует создать новейший спутник для полетов за пределы магнитосферы Земли

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Речь идет о научном перспективном космическом аппарате

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует создать спутник, который сможет покинуть пределы магнитосферы Земли. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Для предстоящих лунных миссий и полетов в дальний космос в планах госкорпорации "Роскосмос" создание КА [космического аппарата], способного летать за пределы магнитосферы Земли", - сказал Баранов, уточнив, что РКЦ "Прогресс" готов рассмотреть возможность участия в этом проекте.

В пресс-службе предприятия уточнили ТАСС, что речь идет о научном перспективном космическом аппарате.

Магнитосфера Земли имеет сложную форму. Так, с обращенной к Солнцу стороны она простирается в среднем на расстояние 70 тыс. км. С другой стороны она напоминает длинный хвост, который простирается на расстояние, превышающее 200 радиусов Земли.

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