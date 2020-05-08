Гендиректор РКЦ "Прогресс": создавать возвращаемые ступени ракеты "Союз-5" не планируется

Дмитрий Баранов — о работах над перспективными ракетами и спутниками, готовности создать эскизный проект РН с возвращаемой ступенью, а также о борьбе предприятия с распространением коронавируса

Работа ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" по ряду направлений не останавливалась во время пандемии коронавируса. В частности, продолжались испытания собранных ракет "Союз-2", а также работы по критически важным заказам по линии Минобороны России и созданию ракеты-носителя (РН) "Союз-5". О работах над перспективными ракетами и спутниками, готовности создать эскизный проект РН с возвращаемой ступенью, а также о борьбе предприятия с распространением коронавируса в интервью ТАСС рассказал генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

- Как ракетно-космический центр "Прогресс" завершил 2019 год?

- В 2019 году АО "РКЦ "Прогресс" обеспечено 18 успешных пусковых кампаний ракет-носителей типа "Союз" и "Союз-2" с четырех космодромов - Байконур, Плесецк, Гвианский космический центр и Восточный.

В прошлом году завершилась эксплуатация ракеты-носителя "Союз-ФГ", предназначенной для запусков транспортных пилотируемых кораблей (ТПК). С 2020 года запуски ТПК будут осуществляться с помощью ракеты-носителя "Союз-2" с цифровой системой управления. Первый пуск носителя "Союз-2" этапа 1А с пилотируемым кораблем серии "Союз МС" состоялся 22 августа 2019 года и прошел в беспилотном варианте, 9 апреля 2020 года осуществлен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-6" с космонавтами.

Также в 2019 году АО "РКЦ "Прогресс" стало победителем конкурса на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист".

По итогам 2019 года по размеру средней заработной платы на предприятиях самарского аэрокосмического кластера РКЦ "Прогресс" признан лидером. Кроме того, разница между самым высоким и самым низким показателем средней зарплаты по предприятию в течение года небольшая, что говорит о стабильной работе РКЦ "Прогресс".

- Как обеспечивается безопасность сотрудников, которые выходят на работу в условиях пандемии коронавируса?

- В РКЦ "Прогресс", как на системообразующем предприятии, продолжают работать производственные участки, которые выполняют срочные работы по изготовлению и испытанию изделий ракетно-космической техники по гособоронзаказу.

Оперативный штаб и руководство предприятия ежедневно определяют количество сотрудников, которых необходимо вызвать в последующие дни, организуют их проход на предприятие и наличие средств индивидуальной защиты на рабочих местах согласно требованиям Роспотребнадзора.

Для реализации профилактических мероприятий закуплено оборудование для бесконтактного измерения температуры. Ежедневно все работники при явке на предприятие проходят термометрию на проходных предприятия.

- Есть сотрудники, которые до сих пор находятся на самоизоляции?

- Большая часть коллектива РКЦ "Прогресс" находится в самоизоляции, в том числе 650 работникам старше 65 лет были оформлены листки временной нетрудоспособности с 6 по 30 апреля 2020 года в соответствии с постановлениями правительства РФ от 1 апреля 2020 года.

- Проводится ли дезинфекция помещений?

- На территории предприятия проводится санобработка проходных до трех раз в день и генеральные уборки в выходные дни, а также каждые два часа обрабатываются места общего пользования в подразделениях. Кроме этого, обеспечивается дезинфекция пешеходных тротуаров и проездов на территории РКЦ "Прогресс" и на предзаводской площадке. Дважды в неделю проводится обработка общежитий, где проживают сотрудники предприятия.

Согласно требованиям, всеми работниками соблюдается режим социальной дистанции, на проходных нанесена разметка для соблюдения необходимого расстояния 1,5-2 м и используются средства дезинфекции и индивидуальной защиты - маски. В РКЦ "Прогресс" для собственных нужд организован пошив масок силами одного из подразделений предприятия.

- Как ситуация с коронавирусом отразится на деятельности предприятия? Будет ли отставание по графикам?

- Во время вынужденных "каникул" РКЦ "Прогресс" продолжал выполнять срочные работы в рамках гособоронзаказа, на долю которого приходится большой процент всего производства. Считаем, что серьезных отставаний по графикам не будет, а по имеющим место вопросам будем наверстывать после стабилизации ситуации в стране и мире.

- На каком этапе находятся работы по созданию "Союза-5"? Сколько ракет "Союз-5" рассчитывает изготавливать РКЦ "Прогресс" после выхода в серию?

- В РКЦ "Прогресс" в настоящее время продолжается разработка конструкторской документации, подготовка производства и ведется изготовление опытных образцов РН "Союз-5". Количество изготовления РН после выхода в серию определит госкорпорация "Роскосмос" как генеральный заказчик после завершения опытно-конструкторских работ (ОКР). Серийное производство РН "Союз-5" планируется начать после завершения ОКР и проведения соответствующих мероприятий по подготовке к серийному производству.

- Запуски корабля "Орел" перевели на "Ангару". Под какие нагрузки теперь планируется использовать "Союз-5"? Будет ли на нем запускаться облегченная версия "Орла", которую планируется разработать на замену "Союзам" и "Прогрессам"?

- РН "Союз-5" планируется использовать в интересах Роскосмоса, в том числе для запусков коммерческих нагрузок. Возможность использования данной РН для пилотируемых полетов также находится в компетенции госкорпорации.

- Началось ли эскизное проектирование ракеты-носителя "Союз-6"? Для выполнения каких задач она будет создаваться?

- В текущий момент эскизное проектирование РН "Союз-6" не начато. По предварительным наработкам, "Союз-6" - это РН среднего класса, требования к ней и ее характеристики в ближайшем будущем будут сформированы в техническом задании госкорпорации "Роскосмос".

- В марте британская компания OneWeb подала заявление о банкротстве и реорганизации. Отразится ли это на пусках ракет "Союз-2"? Что будет с ракетами, которые уже изготовлены под пуски британских спутников?

- РКЦ "Прогресс" не располагает официальной информацией о банкротстве компании OneWeb.

В настоящее время три ракеты-носителя "Союз-2" для запусков КА OneWeb находятся на космодроме Восточный, одна — на Байконуре. Со своей стороны, подтверждаем готовность выполнения всех требований в рамках заключенного контракта по программе OneWeb

- Ведет ли РКЦ "Прогресс" инициативную разработку спутниковых платформ? Каких?

- В рамках государственного заказа РКЦ "Прогресс" ведет разработку космического комплекса (КК) "Аист", в его состав входят два малых космических аппарата (МКА) "Аист-2Т". Данные МКА дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) базируются на модернизируемой платформе малых космических аппаратов, разработанной АО "РКЦ "Прогресс" в рамках создания аппарата-демонстратора - опытно-технологического МКА "Аист-2Д".

28 апреля 2020 года исполнилось четыре года со дня запуска аппарата "Аист-2Д" ракетой-носителем "Союз-2" этапа 1А с космодрома Восточный. В настоящее время РКЦ "Прогресс" осуществляет управление, прием, обработку и распространение данных ДЗЗ с МКА "Аист-2Д". Снимки МКА "Аист-2Д" отличного качества и востребованы различными ведомствами РФ.

- Какие работы по созданию космического комплекса "Аист" проводятся?

- В настоящее время разработан технический проект и проектный облик космического комплекса "Аист" и представлен в ГНИО РКП (головную научно-исследовательскую организацию ракетно-космической промышленности - прим. ТАСС) на экспертизу, ведутся работы по созданию конструкторской документации, по планам этот этап будет завершен в марте 2021 года.

Кроме того, в развитие темы малых космических аппаратов РКЦ "Прогресс" в инициативном порядке ведет проработки дальнейшей модернизации этой платформы. В перспективе на ее основе есть возможность создания малых космических аппаратов ДЗЗ в оптическом диапазоне со сверхвысоким разрешением до 0,4 м и радиолокационного аппарата с разрешением меньше 1 м.

- В январе вы сообщали о сокращении нескольких сотен сотрудников в 2020 году. Кого оно коснется?

- В 2019 году было принято решение о структурных преобразованиях путем объединения нескольких подразделений предприятия и перераспределения функционала сотрудников. В ходе этого часть работников высвобождалась из подразделений. В соответствии с загрузкой предприятия все производственные и конструкторские подразделения РКЦ "Прогресс" укомплектованы кадрами в необходимом объеме.

- Роскосмос на сайте госзакупок разместил тендер на создание 85-100-тонного метанового двигателя для возвращаемой ступени РН. РКЦ "Прогресс" уже ведет разработку возвращаемой ступени? Она будет садиться на раздвижные опоры или принцип будет другой?

- Учитывая все преимущества двигателя, использующего топливную пару "жидкий кислород / сжиженный природный газ", неправильно не рассматривать вопрос построения ракеты-носителя с многоразовой ступенью (или даже ступенями). Ракетно-космическим центром "Прогресс" такие проработки ведутся с 2015 года, и они показали принципиальную возможность создания перспективных ракет-носителей различных схем.

С учетом накопленного на сегодняшний день опыта РКЦ "Прогресс" готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью

- За счет чего планируется сохранить массовое совершенство многоразовой ступени, если придется в ней оставлять дополнительное топливо для посадки и монтировать опоры?

- Вопрос массового совершенства наиболее актуален для верхних ступеней ракеты-носителя. В этой части РКЦ "Прогресс" применяет высоколегированные алюминиевые сплавы, а в перспективе рассматривает возможность применения композиционных материалов при изготовлении топливных баков.

Что касается массового совершенства возвращаемой ступени ракеты-носителя - данная задача носит интегральный характер: с одной стороны, конструкция блока должна быть достаточно прочной для обеспечения динамической посадки, с другой стороны - чем больше сухая масса ступени, тем меньше выводимая полезная нагрузка. Данную задачу планируется решать за счет оптимального распределения силовых элементов в конструкции ступени.

Кроме того, массовое совершенство ступени в большей степени зависит от параметров двигательной установки - в этой части специалисты РКЦ "Прогресс" активно работают с разработчиком перспективного кислород-метанового двигателя.

- Планируется ли создавать возвращаемую ступень для "Союза-5"?

- В настоящее время создавать возвращаемые ступени РН "Союз-5" не планируется.

- Будет ли продолжена линейка аппаратов "Бион"? Ведутся ли работы над аппаратом "Бион-2"?

- В рамках Федеральной космической программы в РКЦ "Прогресс" ведутся работы по созданию КА "Бион-М" №2, который будет работать на орбите 800 км. Ранее на таких высотах медико-биологические исследования не проводились. В научной программе проекта "Бион-М" №2 запланировано комплексное исследование комбинированного биологического действия невесомости и высокого уровня космической радиации на организм на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.

Основная цель — сравнить результаты, полученные в проекте "Бион-М" №1, который работал на орбите 500 км, и в проекте "Бион-М" №2 и определить факторы, которые приводят в организме животных к тем или иным изменениям и нарушениям

В дальнейшем планируются работы над аппаратом "Бион-М" №3 для проведения комплексных исследований влияния невесомости и искусственной силы тяжести на организм и его отдельные функциональные системы на клеточном и молекулярном уровнях применительно к межпланетным полетам человека. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши.

- Может быть, эта программа будет переориентирована с учетом предстоящих лунных миссий и полетов в дальний космос и будет новый аппарат, на высоких орбитах?

- Для предстоящих лунных миссий и полетов в дальний космос в планах госкорпорации "Роскосмос" - создание КА, способного летать за пределы магнитосферы Земли, и мы, в РКЦ "Прогресс", готовы рассмотреть возможность участия в этом проекте.

Беседовала Екатерина Москвич