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ТАСС

"Прогресс" прорабатывает проект спутника ДЗЗ со сверхвысоким разрешением

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Планета Земля.
Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Генеральный директор ракетно-космического центра Дмитрий Баранов рассказал о возможности создания малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне до 0,4 м и радиолокационного аппарата с разрешением меньше 1 м

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в инициативном порядке ведет проработку нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) со сверхвысоким разрешением. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"В развитие темы малых космических аппаратов РКЦ "Прогресс" в инициативном порядке ведет проработки дальнейшей модернизации этой платформы [имеется в виду платформа "Аист"]", - сказал Баранов.

По словам гендиректора РКЦ "Прогресс", в перспективе на основе этой платформы "есть возможность создания малых космических аппаратов ДЗЗ в оптическом диапазоне со сверхвысоким разрешением до 0,4 м и радиолокационного аппарата с разрешением меньше 1 м".

Ранее доцент кафедры космического машиностроения Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Иван Ткаченко сообщил, что в партнерстве с РКЦ "Прогресс" ведется разработка спутника "Аист-3", который станет продолжением серии малых спутников "Аист".

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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
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