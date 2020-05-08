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Российская газета

Похищенный гигант: как ВМФ России вернул себе буксир "Фотий Крылов"

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Спасательный буксир "Фотий Крылов" буксирует брошенное аварийное судно Yeruslan.
Спасательный буксир "Фотий Крылов" буксирует брошенное аварийное судно Yeruslan.
Источник изображения: Сергей Орлов/РИА Новости

"Фотий Крылов" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и мощный буксир в мире. Что не помешало уникальному судну в 90-е годы запросто исчезнуть на океанских просторах, а потом вернуться в Россию.

Построено огромное судно было в Финляндии по заказу Советского Союза в 1989 году: "Фотий Крылов", названный в честь советского контр-адмирала, попал в Книгу рекордов Гиннесса за развиваемую тяговую мощность в 291 тонну. Вместе со своим братом-близнецом буксиром "Николай Чикер" он обошелся СССР в 50 миллионов долларов. В начале 90-х годов корабль стал привлекательным активом для мошенников.

Что представляет собой могучий буксир? "Фотий Крылов" - это целый комплекс для работы в тяжелых условиях. Оборудование океанского спасателя позволяет проводить сложнейшие операции, в том числе глубоководные. С буксира можно тушить пожары на терпящих бедствие кораблях. Здесь есть вертолетная площадка, операционная, больничные палаты. "Фотий Крылов" может буксировать крупнейшие нефтяные танкеры и сухогрузы даже в восьмибалльный шторм.

Образованная в 1991 году фирма "Интертаг ЛТД", действовавшая от лица греческого судовладельца, в начале 90-х взяла буксиры "Фотий Крылов" и СБ-408 в аренду на год с пролонгацией. Экипаж оставался прежним, арендатор брал на себя обязательства по обслуживанию и ремонту судна. Дальневосточный порт буксир-великан покинул. Вскоре стало известно, что такого судна попросту не существует. Нет, конечно буксир никуда не делся. Но получил новое имя - Giant, его товарищ по несчастью СБ-408 стал Hulk. Оба получили иностранные флаги вместо российского.

Командование ВМФ сначала обратилось в фирму, с которой был заключен договор, с требованием приостановить его. В "Интертаг ЛТД" отказались, сославшись на то, что по условиям это могло произойти лишь по решению суда.

Потянулись дни разбирательства. Выяснилась одна ключевая деталь: судно давным-давно перепродали по подложным документам греческой компании.

Когда мошенническая схема вскрылась, доказать права на буксиры ВМФ России было непросто. Здесь были и политический, и дипломатический моменты. "Фотия Крылова" новые владельцы отдавать не спешили. Судебные разбирательства завершились победой России лишь в 2003 году: судно было передано компании "Совфрахт". 7 мая 2008 года "Фотий Крылов" вернулся в состав Тихоокеанского флота России.

Сейчас он вновь находится на боевом дежурстве и выполняет спасательные работы. К примеру, в декабре прошлого года он участвовал в спецоперации по поиску пропавших в Японском море рыбаков. Ранее он буксировал покинутое в Амурском заливе иностранное судно Yeruslan, которое стояло там в ледяном плену.


Майя Бирюкова

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