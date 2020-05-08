Трамп наложил вето на запрет Конгресса применять военную силу против Ирана

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Американский президент Дональд Трамп наложил президентское вето на резолюцию Конгресса США, запрещавшую применение военной силы против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Говоря о своем решении, Трамп заявил, что "это была оскорбительная резолюция", сильно ограничивающая возможности президента "по защите США", их союзников и партнеров. По его словам, она разрешала применение военной силы только для защиты Соединенных Штатов при "неминуемой атаке, а это недопустимо".

Кроме того, американский лидер считает, что США и так не применяют военную силу против Ирана, а значит резолюция не нужна. Ликвидацию же командующего иранского спецподразделения "Кудс" генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани Трамп назвал совершенно законной, так как она "была разрешена резолюцией о применении военной силы в Ираке от 2002 года".

Трамп подчеркнул, что в мире существует много угроз для США и американский президент должен иметь возможность отвечать на них.

Отметим, что согласно американской конституции, президент США не может начать войну без одобрения Конгресса, но может самостоятельно проводить ограниченные по времени и масштабам операции за рубежом. Из-за опасений, что Трамп может развязать войну с Ираном на фоне убийства Сулеймани и последовавших за этим ответов Ирана, Конгресс США попытался ограничить полномочия президента в отношении военных действий против Тегерана, приняв еще зимой соответствующую резолюцию.