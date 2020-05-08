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ТАСС

РКЦ "Прогресс" готов создать российскую многоразовую ракету

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Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре
Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

По словам гендиректора ракетно-космического центра Дмитрия Баранова, проработки ракеты на метановом двигателе с многоразовой ступенью ведутся с 2015 года

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" готов приступить к разработке полноценного эскизного проекта ракеты с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"С учетом накопленного на сегодняшний день опыта РКЦ "Прогресс" готов к разработке полномасштабного эскизного проекта на перспективный ракетно-космический комплекс с ракетой-носителем и возвращаемой ступенью", - сказал Баранов.

По словам гендиректора РКЦ, проработки ракеты на метановом двигателе с многоразовой ступенью ведутся с 2015 года. Баранов отметил, что вопрос массового совершенства такого носителя будет решаться "за счет оптимального распределения силовых элементов в конструкции ступени".

"Кроме того, массовое совершенство ступени в большей степени зависит от параметров двигательной установки - в этой части специалисты РКЦ "Прогресс" активно работают с разработчиком перспективного кислород-метанового двигателя", - подчеркнул гендиректор предприятия.

При этом в верхних ступенях РКЦ "Прогресс" в перспективе рассматривает возможность применения композиционных материалов при изготовлении топливных баков.

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше - до 10 тонн на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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