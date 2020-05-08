Российским военным запретили раскрывать в соцсетях информацию о службе

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает военнослужащим указывать информацию о своей службе в социальных сетях и СМИ. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что теперь такое нарушение будет считаться грубым проступком. Нельзя распространять сведения и о других военнослужащих, а также о членах их семей. Также нельзя будет разглашать информацию о дислокации органов военного управления, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, российским военнослужащим запретили использовать гаджеты и мобильные телефоны на территории военных частей, во время походов, при прохождении военных сборов. Отмечается, что ограничения касаются всех девайсов, способных хранить и передавать фото/видеоматериалы, а также данные геолокации, пишет «Федеральное агентство новостей».

29 апреля сообщалось, что начало работы приемных комиссией московских военкоматов запланировано на 12 мая. Для безопасных условий для мероприятий призыва в военные комиссариаты Москвы поставили в том числе бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников.

1 апреля в России начался военный призыв, но из-за пандемии новобранцы отправятся к месту службы не раньше чем 20 мая. Сначала они сдадут тест на коронавирус, а по прибытии в часть молодых людей отправят на двухнедельный карантин.

В 2020 году выпускники школ не будут призываться в армию. Им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.