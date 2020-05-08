Индийские военные рассказали, почему их не устраивают штурмовые винтовки INSAS

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В индийской армии продолжается переход с принятых на вооружение в 1998 год штурмовых винтовок INSAS на другие варианты стрелкового оружия, включая автоматы Калашникова одной из новых версий (АК-203).

Напомним, что между Россией и Индией подписан контракт на поставку индийским войскам 670 тысяч АК-203, большая часть из которых будет собираться на индийском заводе по российской лицензии. В Индии сообщалось, что цена одного АК-203 в итоге составит около 1,1 тысячи долларов с учётом передаваемых Российской Федерацией технологий. 100 тысяч стволов поступят в Индию из России.

В этой связи обращают на себя внимание высказывания индийских военнослужащих по поводу остающихся на вооружении штурмовых винтовках INSAS калибра 5,56 мм. Индийские военные отмечают, что INSAS является фактически бесполезным автоматическим оружием, если речь идёт о стрельбе на расстояние более 500-600 м. Для сравнения: прицельная дальность АК-203 – 800 м (некоторое время назад прошла информация о том, что она увеличена до 1 км).

Из критического высказывания индийского военнослужащего:

INSAS – штурмовая винтовка для пехотных подразделений. Но сегодня часто приходится вести огонь в приграничных районах. И точность и эффективность автоматического стрелкового оружия противника, как оказывается, превосходит аналогичные характеристики нашего вооружения. Если до противника метров 500-600, то стреляем как по птицам (индийский вариант русскоязычного «стрельба в молоко»). Расходуются боеприпасы, а результат крайне низкий. Приходится сближаться, что только увеличивает угрозу для нас самих.

Сегодня эксплуатируют винтовки INSAS не только в Индии, но и в таких странах как Непал, Бутан, Оман и в некоторых странах Африки.

Новый желаемый калибр автоматического оружия для индийской армии - 7,62 мм.

Нужно напомнить, что INSAS разрабатывалась на основе автомата Калашникова, но это, пожалуй, один из тех случаев, когда создать эффективное и надёжное оружие не помогли даже переданные Индии технологии.