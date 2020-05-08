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Известия.ru

В России завершили первый этап сертификации нового пистолета «Аспид»

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Источник изображения: Фото: facebook.com/АО-ЦНИИТОЧМАШ

Государственная испытательная станция (ГИС) РФ завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета «Аспид». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в «Ростех»), разработавшего оружие.

Отмечается, что в испытательной лаборатории провели испытания двух модификаций пистолета — РГ-120 и РГ120-1. В ходе испытания проверили маркировку образцов, провели контроль внешнего вида. Кроме того, пистолеты проверили на прочность, для этого из них стреляли испытательными патронами, которые создают повышенное давление.

Руководитель станции подчеркнул, что испытания окончены положительными результатами. Все предъявленные образцы полностью соответствуют требованиям ГОСТ. Теперь «Аспиду» предстоит второй этап сертификации в Национальном сертификационном и испытательном центре гражданского и служебного оружия.


17 января было опубликовано видео испытания нового пистолета. «Аспид» разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Магазин стандартной модели будет вмещать 22 патрона, облегченной — 18. У пистолета будет крепление для коллиматорного прицела, сообщает телеканал «Звезда». Все комплектации будут оснащены специальными накладками на рукоятку, позволяющими подгонять оружие под хватку стрелка.

Масса пистолета без патронов составит в зависимости от модификации от 800 до 1100 г.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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