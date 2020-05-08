Указ о запрете для военных указывать в сети свою принадлежность к армии: эксперты комментируют

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Эксперты прокомментировали указ президента России Владимира Путина, вносящий изменения в Дисциплинарный воинский устав. Новшества связаны с ответственностью за распространение российскими военнослужащими через СМИ или (и) сеть Интернет данных, которые позволяют определить их принадлежность к армии.

Публикация таких данных в сети, в СМИ, как и публикация данных о членах семей военнослужащих и тех, кто ранее уволился в запас, отныне считается грубым проступком.

Военнослужащие не имеют права сообщать через средства массовой информации и интернет-ресурсы сведения о дислокации и передислокации органов военуправления. Во время несения службы российским военнослужащим запрещается иметь при себе гаджеты, позволяющие осуществлять фотографирование, видеосъёмку, хранение данных геолокации, распространение данных в Интернете.

Эксперты отмечают, что меры во многом правильные, особенно если учесть, что многие современные военнослужащие снимают и выкладывают в сеть, пересылают друзьям и знакомым, «друзьям друзей» и «знакомым знакомых» информацию, которая по определению не должна выходить, если можно так выразиться, за пределы в/ч.

Однако остаются и определённые вопросы. Например, чем в таком случае военнослужащие отличаются от представителей чиновничьего аппарата, многие из которых владеют куда более секретными сведениями и которые не расстаются со своими мобильными устройствами... Как быть с руководителями крупных госкорпораций, депутатами, министрами, которые зачастую через третьих лиц (собеседников) сознательно или случайно выдают в сеть (в СМИ) данные, которые либо не подтверждены официально, либо соответствуют определённой степени секретности? Достаточно ли в случае таких людей выговора за «грубый проступок»?