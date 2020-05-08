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ТАСС

Российское судно доставило в сирийский Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи

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Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) "Тартус"
Пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) "Тартус".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

После выгрузки продукты распределят по конвоям и отправят в семь региональных отделов Центра примирения враждующих сторон

ТАРТУС /Сирия/, 7 мая. /ТАСС/. Российский контейнеровоз "Спарта-2" доставил в сирийский порт Тартус почти 850 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил журналистам начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии генерал-майор Андрей Терюхов.

"В качестве гуманитарной помощи населению в порт Тартус Сирийской арабской республики из Российской Федерации доставлено 846 тонн продовольствия", - сказал Терюхов.

Он добавил, что после выгрузки продукты распределят по конвоям и отправят в семь региональных отделов Центра примирения враждующих сторон. Часть гуманитарной помощи будет отправлена в провинции за Евфратом, где ее особенно ждут.

Генерал-майор напомнил, что всего с 2016 года Россия провела уже больше 2,4 тыс. гуманитарных акций и передала сирийцам более 4 тыс. тонн продовольствия и бутилированной воды, а также предметов первой необходимости. Кроме того, Россия отправила в Сирию более 4,5 тыс. тонн стройматериалов, а также строительную технику "в рамках оказания помощи по восстановлению городов". Сейчас в 10 провинциях идет ремонт и восстановление 176 дошкольных учреждений и 225 школ.

Заместитель директора терминала порта Тартус, инженер Али Юсеф, контролирующий разгрузку судна, рассказал, что выгружено уже 53 контейнера с рисом, крупой, консервами, чаем и сгущенным молоком к празднику. "За последние пять лет Россия дала нам очень много, мы очень благодарны за эту гуманитарную помощь", - отметил он.

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