7 мая отмечается День создания ВС РФ

Источник изображения: Минобороны РФ

Когда в нашей стране звучит вопрос о конкретном дне создания Вооружённых сил страны, то большинство ответит, что этот день – 23 февраля. И ответ будет обоснован: именно поэтому 23 февраля отмечается День защитника Отечества. И для многих россиян будет новостью тот факт, что день создания Вооружённых сил России отмечается 7 мая. Именно 7 мая 1992 года президентом РФ было подписано распоряжение о мерах по созданию как Вооружённых сил Российской Федерации, так и Министерства обороны.

Командование Вооружёнными силами осуществляет Верховный главнокомандующий ВС РФ, которым, на основании Основного закона страны, является президент. Командование и управление ведётся посредством взаимодействия с органами министерства обороны, включая Генеральный штаб Вооружённых сил страны.

К настоящему моменту в России сформированы несколько военных округов: Восточный, Центральный, Южный, Западный, а также отдельное военно-территориальное объединение – Северный флот ВМФ РФ.

Южный военный округ включает 3 общевойсковые армии, армию ВВС и ПВО, Черноморский флот, 22-й армейский корпус и Каспийскую флотилию.

Источник изображения: Минобороны РФ

Состав Центрального военного округа сегодня выглядит следующим образом: три общевойсковых армии, включая 2-ю гвардейскую Краснознамённую, 201-ю военную базу, а также авиационную базу Кант (Киргизия).

Восточный военный округ: 4 общевойсковых армии, включая 5-ю и 35-ю Краснознамённые, армию ВВС и ПВО (11-ю) и Тихоокеанский флот.

Источник изображения: Минобороны РФ

Западный военный округ: 2 Краснознамённых общевойсковых армии, 1 гвардейская танковая армия, армия ВВС и ПВО, Балтийский флот.

В составе Северного флота, который, как отмечено, имеет статус, приравненный к военному округу, на сегодняшний день следующие формирования: три бригады, включая 80-ю арктическую, армия ВВС и ПВО, Беломорская база, Кольская флотилия, надводные и подводные силы флота.

Как известно, в Вооружённых силах России сохраняется смешанная форма службы – служба по контракту и по призыву. При этом с каждым годом процент военнослужащих по контракту в ВС РФ растёт.

«Военное обозрение» поздравляет военнослужащих Вооружённых сил страны с Днём образования армии и флота Российской Федерации.