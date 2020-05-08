Станция приема спутниковых данных начала работать в Дальневосточном федеральном университете

Владивосток. 7 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Станцию приема спутниковых данных дистанционного зондирования Земли X-диапазона установили в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщила пресс-служба вуза.

"Станция начала работать в тестовом режиме. Сейчас она принимает сигналы американских космических аппаратов TERRA, AQUA, китайских FENGYUN-3A, FENGYUN-3B, FENGYUN-3D, имеется потенциальная возможность работать с американским JPSS-1 и российским аппаратом Аист-2Д", - говорится в сообщении.

Следующий шаг - монтаж двух приемопередающих станций ультракоротких волн диапазона на 145 и 435 МГц. С их помощью можно обеспечить двустороннюю связь с университетскими и даже школьными микроспутниками. Таких аппаратов в околоземном пространстве сейчас несколько десятков, включая российские SiriusSat-1 и SiriusSat-2.

Специалисты отмечают, что возможность принимать и обрабатывать сигналы с российских и зарубежных космических аппаратов в кампусе на острове Русский открывает перед ДВФУ новые возможности развития перспективных проектных направлений и обучения студентов космическим технологиям.

По поручению президента РФ Владимира Путина ДВФУ в партнерстве с Роскосмосом создает совместный инжиниринговый центр, где получат дальнейшее развитие уже действующие в университете программы по спутникостроению и дистанционному зондированию Земли. Планируется также открыть представительства частных российских компаний, которые занимаются технологиями освоения космоса. В вузе активно развивается молодежная инженерная наука и действует Центр проектной деятельности, на базе которого выделен специализированный кластер по развитию космического направления.