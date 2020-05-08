Назван срок спуска на воду второго носителя глубоководных аппаратов «Посейдон»

Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планируется спустить на воду, ориентировочно, в конце июня, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Хабаровск" будет спущен на воду самое ранее в конце июня. Точной даты пока нет", – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, первый носитель "Посейдонов" – подлодка "Белгород" проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту запланирована на сентябрь 2020 года. Как "Белгород", так и "Хабаровск" должны нести по шесть аппаратов "Посейдон".

В феврале 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Антон Никитин