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ТАСС

Источник: подлодку "Хабаровск" спустят на воду, ориентировочно, в конце июня

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Глубоководный комплекс "Посейдона" (фото: mil.ru)
Глубоководный комплекс "Посейдона" (фото: mil.ru).

Точной даты пока нет

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов "Посейдон" - атомную подводную лодку "Хабаровск" проекта 09851 - планируется спустить на воду, ориентировочно, в конце июня. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Хабаровск" будет спущен на воду самое ранее в конце июня. Точной даты пока нет", - сказал он.

В пресс-службе ВМФ России не стали комментировать эту информацию. Комментарием "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где строится эта субмарина, ТАСС пока не располагает.

Первый носитель "Посейдонов" - подлодка "Белгород" проекта 09852 - была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту должна состояться в сентябре этого года. Первоначально она строилась по проекту 949А, но позднее была перезаложена по спецпроекту. И "Белгород", и "Хабаровск" должны нести по шесть аппаратов "Посейдон".

Впервые о создании подводного аппарата, позже названного "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
949А Антей
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
08.05.2020 06:15
Интересно, а Посейдоны могут доставить к берегам Калифорнии Эбола и Магбург? И насколько велика вероятность при смешивании штаммов с морской водой, заразить рыбу и другие морепродукты, добываемые рыбаками, купающихся и дальше пустить волну по континенту?

Как там с течениями вблизи североамериканского континента и не теряют ли штаммы активность в солёной морской воде?
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