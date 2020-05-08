Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года. Сейчас усилия военных и инженеров сосредоточены на скорейшем запуске в серию его конкурента — Ми-28НМ «Ночной охотник». Ка-52М — это полностью переработанная версия разведывательно-ударного Ка-52. Машину оснастили новым вооружением, прицельной системой и композитной броней. Среди специалистов Ка-52М уже получил прозвище Супераллигатор. Эксперты считают, что у аппаратов конструкторских бюро «Миля» и «Камова» есть свои ниши — оба вертолета обязательно будут доведены до серии и поступят в войска, пусть и в разное время.

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года. Сейчас усилия военных и инженеров сосредоточены на скорейшем запуске в серию его конкурента — Ми-28НМ «Ночной охотник». Ка-52М — это полностью переработанная версия разведывательно-ударного Ка-52. Машину оснастили новым вооружением, прицельной системой и композитной броней. Среди специалистов Ка-52М уже получил прозвище Супераллигатор. Эксперты считают, что у аппаратов конструкторских бюро «Миля» и «Камова» есть свои ниши — оба вертолета обязательно будут доведены до серии и поступят в войска, пусть и в разное время.

Два ударника

Поэтапный план по тестированию новых бортовых систем и вооружения модернизированного Ка-52М уже составлен (копия документа есть в распоряжении «Известий»). Испытания вертолета планируют завершить в декабре 2022 года, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе.

По словам собеседников издания, пока принято решение основные силы сконцентрировать на проекте Ми-28НМ. Программа разработки этой машины финиширует раньше. На «Ночного охотника» уже подписан крупный заказ.

Как ранее писали «Известия», модернизация Ка-52 была инициирована после изучения сирийского опыта применения вертолета. На Ближнем Востоке «Камов» участвовал в боях против ИГИЛ (запрещена в России), включая операцию по освобождению Пальмиры. Также несколько машин в морском исполнении находились в составе авиагруппы крейсера «Адмирал Кузнецов» во время его похода к берегам Сирии.

По требованию военных у Супераллигатора усилили бронирование. Обновлен будет и бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет. В свой арсенал Ка-52М получит дальнебойные боеприпасы «Гермес-А», способные поражать цели на расстоянии 15–20 км. А также управляемые противотанковые «Вихрь-М» с дальностью до 8 км — их уже использовали в Сирии.

Для эффективного применения новых ракет глубокой модернизации подвергнется многоканальная прицельная система ГОЭС-451. На ее доработку выделено около полумиллиарда рублей. Планируется увеличить дальность обнаружения и распознавания целей при помощи оптики и радара вертолёта днём и ночью, в любую погоду.

Также в планах инженеров — автоматическое сопряжение машины с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец». Сухопутные войска, спецназ и ВДВ смогут в автоматизированном режиме обмениваться информацией с Ка-52М об обстановке на поле боя. Это поможет безошибочно наводить летательные аппараты на вражеские цели.

Прокачивая «Аллигатора»

Армейская авиация работает на относительно малых высотах и в большей степени подвержена опасности обстрела с земли. Поэтому в последнее время все вертолеты стараются приспособить для применения в ночное время, с Ми-28НМ это сделать проще и быстрее, отметил бывший замначальника Государственного летного испытательного центра, заслуженный лётчик-испытатель полковник Игорь Маликов.

— Бывает такое, когда в условиях ограниченных ресурсов сначала отдают приоритет машине, которая находится в большей степени готовности и требует меньше времени и сил на доработку, — рассказал эксперт «Известиям». — В другой ситуации Ми-28НМ и Ка-52М развивались бы параллельно. Но в любом случае обе машины будут закончены и поступят в войска.

Как ранее сообщали «Известия», после модернизации Ка-52М и Ми-28НМ будут максимально унифицированы по средствам связи, бортовым комплексам обороны и вооружению. Это необходимо, чтобы упростить и удешевить совместную эксплуатацию и техническое обслуживание двух разных типов вертолетов.

— Трудно сказать, как в итоге будут выглядеть модернизированные вертолеты, но базовая версия Ка-52 — более легкая и маневренная. Ее основное предназначение — уничтожение бронетехники управляемыми ракетами, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — А Ми-28 изначально создавался как «Ночной охотник». Всё зависит от поставленной задачи — можно направить на ее решение более защищенный Ми-28, а можно более маневренный Ка-52.

Бывшие соперники

Соперничество между боевыми вертолетами конструкторских бюро «Миля» и «Камова» не ослабевало с начала проектирования Ка-50 и Ми-28 в 1980-х годах. Изначально Минобороны хотело на конкурсе выбрать для серийного производства один из проектов. Но в итоге было принято решение закупать для российской авиации оба типа машин.

В 2019 году ранее независимые КБ объединили в единый Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова. По словам представителей «Вертолетов России», такой шаг должен высвободить силы бывших конкурентов для соперничества с зарубежными компаниями. При этом массовые закупки двух типов новейших отечественных ударных вертолетов решили продолжить.

Во время визита на авиазавод «Прогресс» в мае прошлого года замглавы российского военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что в 2020 году планируется заказать 114 Ка-52М. Пока о подписании такого контракта не сообщалось. В 2019 году прототип машины только начал испытания.

Минобороны может заключать контракты на новую технику ещё до завершения ее тестирования и официального принятия на вооружение.