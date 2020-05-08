Таких не берут: США решили делить ресурсы на Луне без России

Против участия Москвы в международном соглашении выступил Пентагон

Администрация США продолжает расширять круг своих притязаний на Луну и ее недра, игнорируя ключевые космические державы. В Вашингтоне начали готовить международное соглашение, в соответствии с которым планируется определить порядок добычи ископаемых на естественном спутнике Земли. России среди потенциальных участников будущих «Соглашений Артемиды» нет — против этого выступило минобороны США. «Известия» разбирались в возможности реализации и истинных причинах претензий американской администрации на распределение лунных ресурсов среди ограниченного числа стран.

Команда президента Дональда Трампа приступила к разработке юридической базы для освоения недр Луны в рамках будущей международной программы, которой в Вашингтоне хотят дать название «Соглашения Артемиды». О таких планах Белого дома сообщил Reuters со ссылкой на информированные источники.

Название будущего договора перекликается с названием новой лунной программы NASA — «Артемида» (Artemis). Проект документа, в частности, предполагает создание на Луне «зон безопасности» вокруг будущих космических баз, с тем чтобы предотвратить нанесение ущерба или вмешательство со стороны враждебно настроенных государств или компаний-конкурентов, действующих поблизости.

По оценке агентства, «Соглашения Артемиды» — это очередная попытка «создать клан союзников вокруг плана NASA по отправке на Луну людей и космических станций в ближайшее десятилетие». При этом сам план разрабатывается в тот период, когда гражданское космическое агентство Соединенных Штатов «играет всё более значительную роль в осуществлении американской внешней политики». Будущий документ, по словам собеседников Reuters, призван стать основой для международного законодательства, которым компании будут руководствоваться при определении прав на добываемые лунные ресурсы.

Космическая дипломатия

Официально американским союзникам план пока не представляли. Предполагается, что сторонами соглашения США предложат стать Канаде, Японии, европейским странам, а также Объединенным Арабским Эмиратам.

Примечательно, что участие еще одной крупнейшей космической державы — России — американское соглашение не предполагает, во всяком случае, пока, сообщили источники информационного агентства. По их данным, против привлечения к работе Москвы выступил Пентагон — в американском военном ведомстве считают, что российские спутники на околоземной орбите совершают маневры, якобы угрожающие американским космическим аппаратам.

Россия пока не стала давать официальную оценку идее Вашингтона — как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такие сообщения нуждаются в глубоком анализе с учетом существующей международной правовой базы.

Фото: Global Look Press/NASA Источник изображения: iz.ru

Впрочем, один из собеседников агентства поспешил заверить, что нынешние планы Вашингтона — это «не какие-то территориальные претензии». Создание «зон безопасности», по его словам, просто позволит работающим на Луне сторонам осуществлять координацию, при этом суверенитет на ту или иную территорию объявляться не будет. Тем не менее с учетом того, что космос всё чаще рассматривается как еще одна сфера для наращивания военной мощи, будущее соглашение, разработанное США, станет дополнительным символом «растущей роли NASA как инструмента американской дипломатии и явно вызовет споры со странами, которые являются соперниками Вашингтона в космосе, например с Китаем», отмечает Reuters.

Примечательно, что буквально за день до публикации материала агентства глава NASA Джим Брайденстайн говорил о том, что США рассчитывают на участие в своей лунной программе партнеров по Международной космической станции (МКС). «Думаю, важно то, что, когда мы отправимся на Луну, мы были бы заинтересованы в том, чтобы с нами отправились наши партнеры по МКС. Вопрос в том, собирается ли Россия быть частью этого и в какой степени. У меня нет ответа сейчас, но я определенно хотел бы, чтобы отношения продолжались», — сказал руководитель американского космического ведомства.

Россия, впрочем, тоже не намерена отказываться от своих интересов на Луне. На август 2025 года запланирован запуск тяжелой посадочной станции «Луна-27», рассказал в интервью «РИА Новости» гендиректор входящего в «Роскосмос» НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков. В дальнейшем, по словам руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, в районе посадки «Луны-27» может быть создана целая база, а сама территория станет зоной российских национальных интересов.

Луна не светит

Амбициозные планы нынешнего руководителя американской администрации по освоению космоса давно не являются секретом. При этом их зацикленность именно на Америку с ее сателлитами дает основание как минимум усомниться в их юридической обоснованности.

Так, в начале апреля Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который призван поддержать планы освоения ресурсов Луны и других небесных тел. Согласно этому документу, власти Соединенных Штатов должны препятствовать идее о том, что космическое пространство следует считать достоянием всего человечества.

Указ стал очередной попыткой Вашингтона нивелировать значение Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Этот документ содержится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой еще в декабре 1979 года, согласно которой исследование и использование Луны может осуществляться только на благо и в интересах всех членов международного сообщества, независимо от уровня их научного или экономического развития.

Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi Источник изображения: iz.ru

Подобный выпад Белого дома ожидаемо вызвал негативную реакцию России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, отметил, что слова Трампа об освоении лунных ресурсов нуждаются в оценке юристов, однако любые попытки «приватизации космоса» в любом случае неприемлемы. «Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу, — заявили, в свою очередь, в российском МИДе. — Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях».

Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев также подчеркнул, что попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по захвату территорий других планет вряд ли будут способствовать плодотворному международному сотрудничеству.

«Это попросту смешно»

Впрочем, пока планы Вашингтона по «наведению порядка» на Луне выглядят по меньшей мере преждевременными — и даже не вполне уместными, с учетом того что работу всего государственного аппарата сейчас логично было бы направить на борьбу с пандемией COVID-19. В связи с этим можно предположить, что задумки Белого дома не более чем популистский шаг американской администрации.

Например, как отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, с учетом отсутствия на данный момент у кого-либо реальных возможностей для полноценного освоения Луны «писать какие-то договоры и фантазировать, кто какие займет пространства, — это попросту смешно и ничего, кроме дополнительных раздражителей в отношениях, например, с Россией, не вносит». «Что касается реальной политики, сколько угодно можно договоров писать, всё равно осваивать и добывать будет тот, у кого будут технические возможности и силы для этого. Если у кого-то такие возможности будут, ему будет всё равно, какие договоры существуют и кто их когда-то написал», — полагает специалист.

Фото: NASA Источник изображения: iz.ru

В любом случае приемлемых с экономической точки зрения способов доставки любых ресурсов с Луны на Землю пока попросту не существует. Поэтому, как полагает ведущий научный сотрудник института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, нынешние планы США — это просто «надувание щек и вешание лапши на уши». «Это просто люди себе делают рекламу, пиар в плохом смысле. Рекламу собственных персон и собственной важности», — сказал Докучаев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В том, что до дележки «лунного пирога» еще очень и очень далеко, уверена и почетный главный редактор «Вестника космического законодательства» (Journal of Space Law) Джоан Габринович. По ее словам, до того как какая-либо страна сможет выдвигать требования об «эксклюзивных (правах) на территорию (Луны) для научных или любых других целей», необходимо принять международное соглашение. «Это не тот случай, когда какое-то государство может действовать в одностороннем порядке, и это будет признано законным», — добавила она.

В тени Луны

В контексте пока малоудачных попыток США обуздать распространение коронавируса «вброс» о растущих лунных амбициях Белого дома выглядит логичным, новым звеном в цепи «отвлекающих маневров». Похоже, что в администрации Трампа, который рассчитывает добиться второго президентского срока, пытаются переключить внимание электората с ситуации с COVID-19 и ее тяжелейших последствий для Америки, в том числе экономического спада и ужасающей ситуации с безработицей, на любые другие темы, где глава государства и его политика выглядели бы максимально выигрышно.

В минувшие недели Белый дом и лично его хозяин выступали с целым рядом заявлений и угроз в самых разных сферах, напрямую не касающихся борьбы с эпидемией и печального лидерства Соединенных Штатов по числу заболевших и умерших от COVID-19. То Трамп грозил уничтожать иранские военные катера, которые якобы угрожают американским ВМС в Персидском заливе, то «закрывал» страну для мигрантов, говоря о необходимости сохранить рабочие места для уволенных из-за кризиса американских граждан.

Фото: NASA Источник изображения: iz.ru

Нельзя исключать, что муссирование тем, связанных с предполагаемым «господством» или как минимум верховенством США на Луне, — это еще один подобный прием, на который в Белом доме решили пойти не ради официально декларируемых целей — уж больно они далеки и не вполне сейчас актуальны, а для получения в более обозримой перспективе электоральных результатов. На ноябрьских выборах действующему президенту, теряющему популярность на фоне коронакризиса, они явно понадобятся гораздо больше, чем полумифические лунные богатства.

Кирилл Сенин