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Вестник Мордовии

Стал известен фатальный недостаток украинского модернизированного Т-72АМТ

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Источник изображения: Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский основной боевой танк Т-72АМТ в последние недели часто упоминается в средствах массовой информации Незалежной. Любое, даже самое заурядное событие преподносится как достижение. Например, проверили на танке оборудование для подводного вождения (это обязательная опция для любой боевой машины серии "Т", начиная с 50-х годов), так об этом не писал разве только ленивый.

Провели на полигоне стрельбы управляемой ракетой "Комбат", и опять Сеть пестрит громкими заголовками.

Источник изображения: Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В то же время никто не пишет о фатальном недостатке этого "мощного убийцы российских Т-72Б3".

Дело в том, что танк оптимизирован для ведения боевых действий лишь в дневных условиях, так как на нем установлен старый советский прицел 1К-13-49. Его приняли на вооружение в середине 80-х годов. Он монтировался на Т-55М и Т-62М (это те, что с "бровями Ильича" и воевали в Афганистане, а сейчас в Сирии) и Т-72Б.

Источник изображения: Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У этого прицела своеобразная конструкция, что называется, два в одном. Днем служит для наведения управляемых ракет на дальность 4000 м, причем делать это можно только находясь на месте. Ночью он используется как прицел лишь для стрельбы из пушки и спаренного пулемета. Запуск ракеты с использованием ночного канала невозможен. Можно, конечно, работать через дневную ветвь, но для этого необходимо, чтобы над полем боя висели осветительные ракеты, артиллерийские снаряды или аналогичного предназначения авиабомбы.

Характеристики для действий в темное время суток были очень посредственными даже на то время. Так, дальность опознания цели в скрытом пассивном режиме составляла всего 500 м, а при подсветке установленного рядом с пушкой инфракрасного осветителя, который легко обнаруживается, - 1200 м.

Источник изображения: Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Известно, что в модернизированных версиях удалось повысить дальность пассивного наблюдения до 1100 м, но и это, по современным меркам, очень мало, учитывая, что тепловизоры "видят" раза в три дальше. Функцию ночной стрельбы ракетой внедрить так и не получилось.

Поэтому из-за таких фатальных недостатков выжить в современном ночном бою у Т-72АМТ шансов у мало.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
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