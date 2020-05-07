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Известия.ru

Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.

«Принцип вторжения один и тот же, будь то Луна или Ирак: инициируется создание «коалиции согласных» (как вариант ― «коалиции желающих»), а затем, минуя ООН и даже НАТО, если там кто-то сомневается, ― вперед к поставленной цели. Только выйдет из этого очередной Ирак или Афганистан», ― написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о подготовке проекта нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Документ получит название Artemis Accords.

Согласно документу, предполагается создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости».

Соглашение также предполагает право компаний, ведущих добычу ресурсов на Луне, становиться собственниками этих ресурсов. Администрация США планирует привлечь к нему ряд стран, но Россия в этом списке пока не фигурирует.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Тем самым США отвергают соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.


7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявлениям Трампа об освоении ресурсов на Луне следует дать юридическую оценку, однако попытки «приватизации космоса» являются неприемлемыми. Решение американского лидера возмутило и членов Совфеда, и «Роскосмос». Так, сенатор Константин Косачев выразил негодование, заявив, что, пока мир борется с коронавирусом, «Трамп пытается захватить космос».

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Страны
Афганистан
Ирак
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ООН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Луна
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